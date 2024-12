Sigue en directo el programa especial de El Partidazo de COPE con Ilia Topuria

¿Has hecho tu último combate en peso pluma? : Sí, seguro, me paso al peso ligero. Son 70,7 kilos. Ahora ya toca disfrutar de lo que hago, dejamos el recorte de peso. Lo de comer una vez al día lo aprendo de Sergio Ramos; a veces entrenamos juntos. Le está dando duro

¿Cómo llevas la fama?: Súper bien, desde el agradecimiento. Me alegra que vengan las personas. Depende del lugar y las circunstancias puedo ir o no por Madrid.

¿Cómo pasas la Navidad?: Aquí en Madrid, en familia; es una de mis fiestas favoritas.

Tienes una gran relación con tus hermanas: Mis hermanas han sido como mis mamás. A mi familia le molesta demasiado cuando se encuentran con un comentario negativo, les da mucha rabia y yo les digo que no se preocupen. Yo veo las cosas buenas. No tengo a nadie bloqueado. A veces llamo a seguidores por videollamada y a veces me han pasado cosas guapas, como llamar a uno y que meta el teléfono a su padre en el aseo.

GIM Ilia Topuria, en El Partidazo de COPE

¿Cuándo empiezas a entrenar duro?: Cuando se confirme el combate. Estoy entrenando bien, después de la Navidades haré un entrenamiento específico. Se habló de Miami pero no lo sé, me quedan un par de conversaciones pendientes. Yo tengo claro cómo lo quiero hacer: me gustaría subir a la categoría siguiente y contra Charles Oliveira porque Islam Makhachev, que es el campeón, va a combatir en enero y no podrá estar en abril.

¿Has oído lo que ha dicho Islam Makhachev de ti?: He oído mucho ese discurso y sé cómo acaba. La duda y el miedo siempre está, el hacer un cambio en tu vida te hace enfrentarte a miedos. Islam tiene pegada, fuerza, experiencias, los sometimientos... pero como todos los anteriores a los que me he enfrentado, hay que trabajar sobre sus puntos débiles.

¿Cómo estás antes de un combate?: Cuando estoy andando hacia el ring es cuando más tranquilo estoy. A o que me voy a enfrentar el peligro es real pero no puedo dejarme llevar por mis emociones.

¿Cuánto trabajas la cabeza?: Mínimo al día tengo que leer media hora y he estado hasta tres horas, que es lo que más me relaja. Leo casos de éxitos. Mi camino ya hay muchas personas que lo han recorrido. Y rezo bastante, aunque menos de lo que tendría que hacerlo.

¿Cómo llevas el tema del sexo antes de un combate?: Si me apetece el mismo día de un combate, lo hago. Hago lo que quiero, es un momento más. Sufro mucho más en el recorte que el día del combate.

Me sorprendió el 'rifi rafe' con Cristiano: No lo entendí, vi lo que dijo de que yo hablaba mucho, no me cuadraba algo. Que lo diga Cristiano, que siempre habla....

¿Pelearás en un estadio grande?: No quieren estadios grandes porque no tienen buena experiencia. En el Metropolitano no porque no tiene techo. No tengo ninguna duda de que la UFC llegará al Bernabéu"

La que se va a liar en Miami: Me encanta. Pero voy a invitar a Messi, que se joda Cristiano. Me da igual Miami que otro lugar.

¿Te has planteado boxear?: Sí me lo he planteado, más últimamente. Pero mi mujer no quiere que pelee. En el boxeo, el árbitro te cuenta hasta 10 y podías estar con un derrame... si te hace otra cuenta, podrías estar sufriendo. En las artes marciales eso no pasa.

Le diste un beso al Rey Emérito en la cabeza: No me dijo nada; nadie me ha dicho nada, hasta el momento.

¿Quién es el mejor luchador?: Jon Jones, es el mejor. Está en una forma excelente y en su 'primer', era el mejor. McGregor le ha dado ese punto de inflexión a la UFC, le ha dado a conocer. Tuvo una implicación en el deporte muy importante. Después de ha desviado del camino, ha traicionado los valores. No es un buen ejemplo para nadie, ni para sus hijos.

¿Qué es Wow?: Para ayudar al crecimiento de los deportistas. Para 2025 tenemos 12 veladas garantizadas

¿Con qué edad se puede empezar?: Tienes que practicar los deportes desde pequeño, sea lo que sea. Es súper importante hacer cualquier actividad.

¿Tu hijo quiere pelear?: Mi hijo quiere ser peleador y si quiere, puede serlo, pero no le voy a insistir.

¿Te queda mucho?: A los 30 espero estar fuera. A lo mejor me quedan tres combates, haciendo uno al año. Depende de lo que me siga motivando, ahora quiero subir de categoría y ver cómo sigue todo.

Me llamó Ferran un día diciendo que entre cuatro me ganaban y les dije que lo mejor era probarlo. Y otro me lo dijo en persona Carvajal, diciendo que Rüdiger y alguno más me ganaban.