La emoción de David Sánchez con el regreso de Luis Enrique a Twitch: "Lo amo"

Luis Enrique hizo oficial su regreso a Twitch a través de un vídeo en sus redes sociales. El entrenador del PSG ya tuvo una primera etapa en la que se dedicó a hacer directos durante el Mundial de Qatar cuando era el seleccionador de España, con la intención de ser más cercano con los aficionados. El técnico vuelve a los streams este jueves a partir de las 20:00 horas.

Primera etapa en Twitch

Luis Enrique dona los 30.000 euros ganados como streamer en Twitch a una Fundación contra el cáncer infantil El exseleccionador publicó un documento en el que certifica la donación de los beneficios a la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia. 31 mar 2023 - 11:26

El exseleccionador de España anunció a principios de la concentración del combinado nacional que iba a realizar directos en Twitch a lo largo del Mundial de Qatar en 2022. La razón por la que comenzó en los streams fue la de no tener la necesidad de acudir a una rueda de prensa para comentar sus opiniones o para hablar de cualquier tema. Además, de esta manera, se mostraba más cercano con los seguidores ya que respondía a sus preguntas.

Luis Enrique avisó cuando empezó en Twitch que todo el dinero generado en la plataforma durante el tiempo que la utilizara iria destino posteriormente a una organización contra el cáncer infantil. En este caso, el canal llegó a los 7.640 suscriptores y el exseleccionador donó 30.000 euros a la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia.

Luis Enrique en el PSG

Los comienzos de Luis Enrique en el PSG esta temporada no fueron los más sencillos. Dos de sus tres grandes estrellas, como Messi y Neymar, se fueron del conjunto francés y el rumor de Mbappé al Real Madrid seguía presente. El técnico asturiano decidió cambiar la forma en la que funcionaba el equipo y formar una plantilla más colectiva y menos individualista. Sin embargo, aunque en la Ligue 1 el club iba a velocidad de crucero, en Champions el cuadro parisino sufrió mucho para pasar a los octavos de final.

Una vez que el PSG logró el pase de la fase de grupos, la siguiente ronda contra la Real Sociedad tuvo un guion de eliminatoria completamente diferente. Los de Luis Enrique dominaron a los txuri-urdin en la ida y en la vuelta con un 1-4 en el global. En los cuartos de final de la Liga de Campeones, el PSG se volverá a ver las caras con el FC Barcelona. La 'ley del ex' tiene doble efecto en este emparejamiento, con el regreso del entrenador astuarino a la Ciudad Condal y el de Ousmane Dembele, el cual se marchó al equipo parisino el pasado verano.

Regreso a Twitch

Luis Enrique anunció de manera oficial el pasado 18 de marzo que vuelve a twiitch este jueves a partir de las 20:00 horas. "Ha llegado el día. La vuelta. El retorno. Twitch 2. Vuelve el streamer del año (entre risas) ¡Qué bien nos lo pasamos! Como siempre, como en aquellos tiempos en Catar", afirmó el entrenador del PSG.

El técnico asturiano dio los motivos de su regreso a los directos. "Dos cosas. Una y prioritaria. Un proyecto en el que hemos trabajado mi familia y yo. Tenemos muchas ganas de compartirlo con vosotros y hacerlo público. Y dos. Para retomar todas aquellas charlas y el contacto directo con vosotros de manera espontánea y sin filtro", aseguró Luis Enrique.

David Sánchez reaccionó en El Partidazo de COPE a la vuelta del exseleccionador español a Twitch. "Muy fan de la vuelta de Luis Enrique. A mí me divertía, me lo pasaba bien y me parecía interesante. Creo que no hay ningún problema en compaginar su faceta de técnico del PSG con acercarse un poco más a la gente. Yo me voy a suscribir", explicó el periodista.

