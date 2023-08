Emilio Cortés, en El Partidazo de COPE: "El perdón de la victima no exime del delito"

El presentador de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, ha hablado con Emilio Cortés, Catedrático de Derecho Penal, sobre la polémica en la celebración del Mundial femenino, cuando en la entrega de medallas el Presidente de la RFEF besó en la boca a la jugadora Jenni Hermoso.

Lo primero que quiso aclarar Emilio es que, de momento, "las denuncias son administrativas, no penales", aunque podría ser considerado como "un delito de agresión sexual".

El Catedrático dijo que "la ley no distingue si es una celebración o no" porque se conseidera que "se puede celebrar el título sin atentar contra los derechos de la persona". Algo importante que ha querido destacar es que "el perdón de la víctima no exime el delito". "Aunque la señora Hermoso lo permita, la ley no tiene nada que ver, si es delito es delito", añadió.

"El corazón de todo esto está en el consentimiento de Jenni, que por las imágenes parece que no lo tiene. Si hubiese una relación sentimental entre ellos, aunque en ese momento no parece que no le tenga. Sin embargo, en este caso no hay consentimiento de ningún tipo", dijo Emilio. "Lo puedo decir más claro: Si pongo ese vídeo a un alumno mío y me dice que no es delito, le suspendería", sentenció