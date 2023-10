El elogio de Gonzalo Miró al Atlético de Simeone tras empatar en Glasgow: "Sabe hacerlo"

El Atlético de Madrid ha empatado este miércoles contra el Celtic (2-2), en un partido que se puso rápido muy cuesta arriba para los de Diego Pablo Simeone. Antoine Griezmann y Álvaro Morata, con un golazo de cabeza, salvaron las papeletas y dejaron vivas las esperanzas del conjunto rojiblanco de cara a la futura clasificación para los octavos de final.

La victoria durante la tarde del Feyenoord contra la Lazio (3-1) apretó el Grupo E de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Los tres puntos del club neerlandés obligaban al Atlético a sacar como mínimo un punto y así hizo. El liderato, por el momento, es del Feyenoord con 6 puntos; seguido de los rojiblancos con 5.

Previa caliente con la Batalla de Glasgow en el recuerdo

Escoceses y madrileños volvían a enfrentarse tras aquella semifinal de la Copa de Europa de 1974. Se cumplían casi 50 de aquel partido que terminó con el Atlético de Madrid midiéndose al Bayern de Múnich en la primera final del gran torneo de fútbol a europeo de clubes.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid y la portada de la vergüenza.

Celtic Park acogió hace exactamente 49 años uno de los encuentros más violentos de la historia de la competición, que acabó con tres jugadores colchoneros expulsados. El partido, marcado por aquella batalla, sigue siendo calificado de "vergüenza". Y para caldear el ambiente el Atlético decidió jugar el partido vistiendo los mismo colores.

El equipo encabezado por Enrique Cerezo y Gil Marín decidió emplear una camiseta roja, con pantalón azul y medias rojas. Equipación usada aquel 10 de abril de 1974. La ida de Glasgow finalizó 0-0 y el Atlético se impuso por 2-0 en el Vicente Calderón. La noticia sentó mal en Escocia y la prensa del lugar lanzó una campaña criticando de manera contundente la decisión del conjunto madrileño. Hecho que ha quedado plasmado en la portada del Daily Record y su contundente "Pathetico de Madrid"

Expulsión rigurosa a Rodrigo De Paul

Varios jugadores del Atlético de Madrid, tras el partido, calificaron la expulsión de su compañero Rodrigo de Paul como "rigurosa". Entre ellos se encuentran Marcos Llorente y Mario Hermoso. Por el contrario, Diego Pablo Simeone no quiso valorar la actuación del colegiado del partido en la sala de prense de Celtic Park.

El centrocampista rojiblanco valoró positivamente el partido de su equipo y señaló que la roja era "innecesaria". "Los árbitros a veces no son conscientes de lo que significa una cartulina amarilla para un jugador", señaló en un prinicpio.

El árbitro del Celtic-Atlético muestra la cartulina roja a Rodrigo de Paul.Cordon Press

Y agregó en 'Movistar+': "Nosotros desde fuera hemos sentido eso, que alguna tarjeta era innecesaria. Los árbitros a veces no son conscientes y tienen que tener un poco más de tacto y saber que la tarjeta condiciona para nosotros al partido".

El jugador argentino de Atlético de Madrid fue expulsado en el minuto 83 del partido cuando los de Simeone se volcaban sobre la portería del Celtic y Llorento reiteró: "Estábamos cerca, creando ocasiones, jugando muy bien. La mala fortuna de la falta de Rodri, que yo no la he visto, no sé si era clara o no, eso al final nos perjudica. Esas situaciones ocurren en el fútbol y hay que adaptarse".

Mario Hermoso también expresó su opinión respecto a la expulsión de De Paul. "En la segunda parte estábamos dominando claramente y la expulsión de Rodri, que es dudosa, es un forcejeo en el que ellos no han sido sancionados...Si el partido huviera sido con once habría sido diferente", declaró tras el partido en 'Movistar'.

"No opinar de algo que no podemos hacer nada. El árbitro interpretó que era jugada de amarilla y respetar las decisiones arbitrales", fueron las palabras del preparador argentino del Atlético.

