La dura crítica de Roberto Morales al anuncio de Xavi Hernández: "Un 'meme'"

Xavi Hernández ha desatado un auténtico huracán en todas las tertulias deportivas y conversaciones entre los aficionados al fútbol. Su decisión de abandonar el club el día 30 de junio y anunciarlo 5 meses antes ha provocado que surja la siguiente cuestión: ¿Ha sido lo mejor para el equipo anunciar esta retirada con tanto tiempo de antelación?

Xavi Hernández da órdenes desde el banquillo en San Mamés durante el Athletic - Barcelona de cuartos de final de la Copa del Rey. CORDONPRESS

Los caminos posibles tras el anuncio de Xavi Hernández

Pueden ocurrir dos cosas principalmente. La primera es que los jugadores se lo tomen como un reto y pretendan darle la mejor despedida posible a su actual entrenador. Esto pasaría por hacer un buen papel en lo que resta de Liga y clasificarse para la Champions a final de temporada, algo a priori no muy sencillo viendo el nivel que están demostrando equipos como el Girona, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Athletic y la Real Sociedad. También pasaría por hacer un buen papel en las eliminatorias de la Champions. El primer cruce contra el Nápoles en octavos de final.

La segunda es que muchos jugadores adopten un papel secundario tras este anuncio y decrezca su compromiso con un entrenador que no estará con ellos la siguiente temporada. Esto es lo menos posible, pero no descartable. Convencer a tus jugadores de adoptar una forma de juego que tendrán que modificar dentro de seis meses es algo complicado. Además, si Xavi no ha conseguido calar en los jugadores culés tras dos años y medio, se antoja complicado que lo hagan en estos últimos meses. No debemos quitar méritos a Xavi, que ha conseguido ganar una Liga y una Supercopa de España con un "Barcelona en construcción", pero los aficionados culés si deben exigir más a un entrenador que le han llenado de fichajes desde el primer momento que llegó al Barcelona.

Desde la llegada del técnico catalán al Barcelona han llegado los siguientes jugadores: Ferran Torres (50 millones), Pierre-Emerick Aubameyang (libre), Adamá Traoré (cesión), Dani Alves (libre), Raphinha (70 millones), Jules Koundé (62,5 millones), Robert Lewandowski (50 millones), Pablo Torre (5 millones), Franck Kessié (libre), Andreas Christensen (libre), Héctor Bellerín (cesión), Marcos Alonso (libre), Vitor Roque (74 millones), Oriol Romeu (4,5 millones), Ilkay Gündogan (libre), Iñigo Martínez (libre), Joao Cancelo (cesión) y Joao Félix (cesión).

El nuevo fichaje barcelonista, Vitor Roque | EFE

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La tercera opción y la que parece más probable, es que se cumplan las condiciones normales de lo anunciado y que el Barcelona acumule resultados 'positivos' para que Xavi cumpla su decisión de abandonar el club con la mayor normalidad posible. Y será este momento cuando surja otra cuestión diferente: ¿Quién será el sustituto de Xavi Hernández?

Mikel Arteta se descarta para ocupar el banquillo del Barcelona

El entrenador del Arsenal se descartó este lunes como candidato a ocupar el banquillo del Barcelona en sustitución de Xavi Hernández. El técnico vasco, criado en la cantera culé, calificó de "totalmente inciertas" las informaciones difundidas por algunos medios catalanes que afirmaban las conversaciones entre él y el Barcelona para suplir a Xavi Hernández: "¿Quién, yo? Eso son noticias falsas. Sobre lo que se lee, estoy bastante molesto. No me lo podía creer, no tenía fuentes", declaró en rueda de prensa.

?? "I’m immersed in a beautiful journey with this football club, these players, this staff and our people."



Mikel on his future as our boss?? — Arsenal (@Arsenal) January 29, 2024

El entrenador del Arsenal, tercero en la liga inglesa a cinco puntos del líder (Liverpool), reafirmó que está en el lugar y con la gente «adecuada», además tranquilizó a los aficionados 'gunners' y les aseguró que aún les queda mucho por vivir juntos: "Estoy dedicado a este viaje maravilloso con este club y todavía queda mucho por hacer. Tengo una relación estrecha con la dirección. Las cosas se desarrollan de manera natural. Cuando llegue el momento tendremos ese diálogo (sobre su contrato) y buscaremos la mejor manera de abordarlo", expuso Arteta, de 41 años.

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ.