La dura crítica de David Sánchez, 'el conductor de la Xavineta', a la directiva de Laporta: "Chiste"

Este miércoles se ha hecho oficial la continuidad de Xavi Hernández en el banquillo azulgrana hasta 2015, tal y como estaba estipulado en su contrato, y pese a haber anunciado en enero que se marcharía a final de temporada. En una reunión organizada en la casa de Joan Laporta, con Rafael Yuste, vicepresidente deportivo; Deco, director deportivo; y Alejandro Echevarría. Además, Helena Condis informó que durante la mañana se vieron Deco y Xavi, mientras se llevaba a cabo una reunión ordinaria de la directiva, en la ciudad deportiva del club en Sant Joan Despí.

En esa reunión en la casa del presidente, se decidió que Xavi iba a continuar y que se confiaba en su proyecto para la próxima temporada, pese a los malos resultados. Rafa Yuste, vicepresidente deportivo del Barcelona, afirmó al salir que "Hay unanimidad total en la directiva y nunca hemos buscado a un entrenador. Xavi siempre fue nuestra única opción y no hemos hablado de fichajes porque no dependerá de Xavi, sino de la parte económica del club. Hemos hablado del proyecto, de lo que necesita el Barcelona para seguir ilusionando a los socios. Xavi está convencido de que puede hacer grandes cosas liderando este proyecto que ha empezado él con jóvenes futbolistas como Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Fermín".

BARCELONA, 24/04/2024.- El vicepresidente del FC Barcelona Rafa Yuste atiende a los medios de comunicación a su salida de la reunión que han mantenido hoy miércoles con el técnico Xavi Hernández en el domicilio del presidente blaugrana Joan Laporta. EFE / Alejandro García.





Las dudas de la directiva con Xavi Hernández

La noticia de que Xavi continuará sorprendió a todo el mundo porque, incluso este mismo miércoles, muchos rumores apuntaban a que la directiva había decidido por la mañana la marcha del actual entrenador azulgrana, tal y como él mismo había anunciado desde el mes de enero y que había repetido varias veces cuando era preguntado por los medios de comunicación. Muchos apuntan a que, la decisión de su continuidad viene por dos factores importantes: el primero, que el club no tiene dinero para poder fichar a un gran entrenador debido a los graves problemas económicos que sufre; y segundo, que no hay ningún entrenador que pueda dar las garantías para hacer un buen proyecto de cara a los próximos años. El entrenador del Barcelona B, Rafa Márquez, era uno de los nombres que más habían sonado, pero parece que al final no llega a convencer a la directiva.

Helena Condis ha desvelado los detalles de la reunión que ha marcado el futuro de Xavi.





De esta manera, Xavi seguirá pese a una temporada en la que el club no ganara ningún trofeo, después de que el Athletic de Bilbao le eliminara de Copa del Rey, el PSG de la Champions League en los cuartos de final, y cayera ante el Real Madrid en la última jornada de Liga. Esta victoria de los blancos en el Bernabéu dejan a los de Ancelotti con once puntos sobre el equipo de Xavi Hernández, a falta de solo seis jornadas de Liga. De momento, Xavi tiene en su palmarés una Liga y una Supercopa de España, y el club confía ahora en que pueda aumentarlo dándole la confianza de un proyecto que tiene que basarse en la confianza de los jóvenes, debido a los graves problemas económicos del club.

David Sánchez, contra la directiva de Laporta

David Sánchez habló en El Partidazo de COPE de la decisión de la directiva del Barcelona de continuar con Xavi como entrenador una temporada e hizo una crítica a las personas que rodean al presidente Joan Laporta: “Ese es el riesgo que corre Laporta cuando se rodea de mediocres. La comisión deportiva del Barça es un chiste. Lo ves uno por uno y piensas dónde va un club que hasta hace poco ingresaba mil millones de euros. Yo soy el conductor de la 'Xavineta' y lo seguiré siendo, no es mala noticia que siga, pero es un despropósito que siga pero porque dijo que se iba”.

