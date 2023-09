La duda que tiene Manolo Lama con las peticiones de las jugadoras de la Selección: "Que lo digan"

El llamado problema de 'Las 15' parece llegar a su fin... o no. Según informó Isaac Fouto, hay tres jugadoras de ese grupo de 15 que han vuelto a ser seleccionables para la Selección, y que eran piezas clave hasta este pasado Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Se trata de Mapi León, Patri Guijarro y Claudia Pina, las cuales tenían las puertas abiertas para volver.

No lo harán a una lista de Jorge Vilda, sino de Montse Tomé, la nueva seleccionadora elegida tras la marcha forzada de Luis Rubiales de la Real Federación Española de Fútbol. Un cambio en el seno de la Federación en cuestión de fútbol femenino que ha convencido a algunos, pero desde luego no todos.

Hay un sector que cree que no es un cambio suficiente para acabar con los males que se achacan a la RFEF, mientras que otros consideran que se ha hecho el trabajo que se debía de hacer. Lo que está claro es que no ha existido unanimidad, y parece que tampoco ha existido en el seno de las jugadoras a la hora de volver.

Esto se pudo ver en la noche del pasado jueves, cuando Andrea Peláez informó, sobre la medianoche, que todavía no habían comunicado si volvían o no a la selección. A poco más de 12 horas de que Montse Tomé aporte su primera lista como seleccionadora de España, sin conocer todavía si puede contar con estas tres jugadoras.

La duda que tiene Manolo Lama con las peticiones de las jugadoras de la Selección

En septiembre de 2022, las 15 jugadoras emitieron un comunicado en el que abandonaban la Selección si no se marchaba Jorge Vilda, al entender que "no existía un proyecto profesional" para sacar el mejor rendimiento de un equipo que, un año después, se logró proclamar campeona del mundo.

En ese momento, surgieron muchas preguntas sobre qué pasaba realmente en el seno de la Real Federación Española de Fútbol. Y más aún cuando antes del Mundial, varias jugadoras volvieron al equipo, como Aitana Bonmatí, Ona Batlle o Mariona Caldentey. En este caso, además, las tres fueron absolutamente claves para alzar el título ante Inglaterra, en un partido en el que Olga Carmona marcó un gol que pasó a la historia del fútbol femenino español.

Esta situación la rememoró el narrador de los partidos del Real Madrid y de la Selección española en Tiempo de Juego, Manolo Lama, en El Partidazo de COPE, al explicar Andrea Peláez que todavía no habían tomado una decisión en firme al respecto de si volvían o no a la Selección. Y hubo un detalle que todavía no le terminó de cuadrar al respecto de las exigencias estas jugadoras. Escucha el fragmento en el que Manolo Lama en El Partidazo de COPE explica qué es lo que no le cuadra de esta situación.

La situación de la Selección Española tras ganar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda

Tras ganar el Mundial, ahora España se juega ir a unos Juegos Olímpicos para los que, en caso de ir, sería una de las grandes favoritas. Los partidos ante Suecia y Suiza en la Women's Nations League definirán si el equipo de Montse Tomé acabará estando en Paris 2024, un incentivo que sería muy jugoso para seguir haciendo historia tras lo logrado en Sídney.

Sobre ello, Andrea Peláez contó la última hora y lo que se juega España en estos próximos partidos de selecciones. Escucha la información de Andrea Peláez al respecto de la situación actual de la Selección española femenina.

