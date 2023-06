Tres de 'Las 15' y Alexia Putellas vuelven a la Selección en la prelista de Jorge Vilda

ASÍ VIVIMOS EN TIEMPO DE JUEGO LA RETRANSMISIÓN DE LA PRELISTA DE JORGE VILDA





Hasta ahí la rueda de prensa de Jorge Vilda.

JORGE VILDA: "Se han solventado problemas antes de entrar el vestuario entre jugadoras del Barcelona y del Real Madrid. Rivalidades sanas"

JORGE VILDA: "Deseo lo mejor a las que no están, pero me centro en las que están"

JORGE VILDA: "Llevamos un año en el que no se habla de fútbol. He sido muy consecuente con todo lo que ha pasado, y me hubiese gustado hablar de fútbol. Veo que en la rueda de prensa hemos empezado a hablar de fútbol, y de eso estoy encantado. Creo que es donde tiene que estar el foco. Hablemos de eso, de posibles onces, de preparación, de entrenamientos... también me han informado que muchos periodistas estaréis en Nueva Zelanda, habéis formado una buena piña. Nos parece muy importante que le deis la máxima difusión"

JORGE VILDA: "Cuando he tenido a todas las cartas encima de la mesa hemos elegido a las que considerábamos las mejores. Llamamos a 30 porque la liga regular acaba pronto, el Mundial es tarde, el 20 de julio, hay un periodo largo, cada una ha hecho sus planes individuales. Queremos hacer historia, estamos en la terna de las selecciones aspirantes. No sería justo no pensar en el nivel de Francia, Inglaterra, Alemania, Brasil, Estados Unidos, alguna sorpresa... Todo está cada vez más equilibrado"

JORGE VILDA, a pregunta de Andrea Peláez: "En mi carrera como entrenador hemos mejorado día a día, lo que nos exige la Federación. Gracias a la formación, a los viajes, a ver cómo trabajan los demás, viajar por el mundo. La esencia no ha cambiado, soy quien soy. Estamos muy atentos de todo lo que sucede. Vamos a intentar dar lo mejor nuestro"

JORGE VILDA: "A nivel profesional me siento respaldado desde el primer día. Se ponían en duda ciertas situaciones. No ha sido fácil este año, lo he tomado como aprendizaje, hoy soy mejor que ayer y espero que después del Mundial sea mejor"

JORGE VILDA: "Hay que separar lo que podemos ver en los partidos de liga regular y lo que luego las jugadoras dan en partidos internacionales del máximo nivel. Para nosotros cuenta muchísimo lo que han podido hacer con la Selección. Hacemos seguimiento de todos los partidos, incluso el contacto directo que tenemos con los entrenadores"

JORGE VILDA: "En lo personas estoy muy bien y listo para competir"

JORGE VILDA: "Alexia lleva cuatro partidos jugados, sin jugar ninguno todos los minutos, juega 7 minutos en la final. Para ella lo mejor era estar en el Mundial para seguir recuperándose y tener minutos de competición, vamos a ser muy cuidadosos para que llegue en la mejor capacidad. Tenemos el mejor staff para que ella vuelva a brillar en el torneo"

JORGE VILDA: "Estoy convencido de que vamos a formar un bloque unido, que va a competir como pocos. Estamos al mismo nivel de la Selección masculina o de las mejores selecciones. Somos los que somos y vamos a dar lo mejor de nosotros, plantearemos las sesiones para sacar lo mejor y ser lo más compettitivos posibles"

Informa Andrea Peláez que Sandra Paños sí que se había mostrado convocable y que su ausencia se entiende a que entiende que deportivamente no debe de estar.

JORGE VILDA: "Mariona Caldentey ha demostrado sus ganas de volver, con emoción e ilusión de volver. Va a luchar por estar entre las 23"

JORGE VILDA: "Estamos muy contentas con las tres porteras que teníamos, ahora Cata Coll entra con todas las opciones de competir por estar entre las tres que irán al Mundial. Estoy muy tranquilo con esa posición. Son porteras con joventud y experiencia. Me dan confianza las cuatro. La apuesta por Cata es una apuesta de futuro y de presente"

JORGE VILDA: "Tenemos ganas de llegar lejos, focalizarnos en ganar cada partidos. Lo quie tenemos delante es importante, el rendimiento de las jugadoras es lo determinante. Se quiso entender mal mis palabras de que cada triunfo en el Mundial es algo glorioso. No es que vayamos a ganar solo un partido. Ojalá poder jugar siete partidos"

JORGE VILDA: "Lo importante es que estás jugadoras, las que han vuelto, están comprometidas. Pueden disputar un Mundial sin problemas. Después hay una fecha FIFA en septiembre, con la Nations League que te puede dar la clasificación para los JJOO. Más jugadoras comprometidas, buenas noticias"

JORGE VILDA: "Conseguimo estar por primera vez sextos en el ránking FIFA, podemos ser cabeza de serie por primera vez en un sorteo. Estoy convencido de que podemos ser los números 1"

JORGE VILDA: "Me gusta mucho todo lo que ha transmitido Alexia Putellas desde su vuelta"

JORGE VILDA: "No hablaré de las que no están o no quieren estar"

JORGE VILDA: "El conflicto está resuelto. El bloque que está viviendo la Selección sigue completo. Con las 30 jugadoras que vienen tendrémos que competir, pendiente de lo que pase ante Panamá, después tomaremos la decisión de las 23 jugadoras. Alguna jugadora con nivel se quedará fuera, como alguna jugadora que podría estar y no está"

OFICIAL: LA LISTA DE ESPAÑA

PORTERAS: Cata Coll, Elene Lete, Misa Rodriguez y Eniths Salon

DEFENSAS: Ivana Andrés, Ona Battle, Olga Carmona, Laia Codina, Jana Fernández, Rocío Galvez, Sheila Garcia, Oihane Hernández e Irene Paredes

CENTROCAMPISTAS: Teresa Abelleira, Fiamma Benítez, Aitana Bonmatí, Irene Guerrero, Jenni Hermoso, Maite Oroz, María Pérez, Alexia Putellas y Claudia Zornoza

DELANTERAS: Mariona Caldentey, Marta Cardona, Athenea del Castillo, Inma Gabarro, Esther González, Eva Navarro, Salma Paralleulos, Alba Redondo

La RFEF presenta el acto en el que se revelará la lista.

Pocos minutos para que comience la comparecencia y se revele una lista que puede traer mucha cola.

Noticia de última hora antes de que Jorge Vilda revele su prelista de cara al Mundial de Australia y Nueva Zelanda de este verano. Según ha informado Andrea Peláez en Deportes COPE, cuatro de las 15 jugadoras que se revelaron ante Jorge Vilda volverán a la lista que se dará hoy, a las 16.00 horas. Serán Sandra Paños, Ona Batlle, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey. Además, Alexia Putellas, que no estaba entre las 15, también volverá a la lista, que podrás seguir a partir de las 16.00 horas en Tiempo de Juego.





Las quince jugadoras que en un inicio firmaron el mail fueron Patri Guijarro, Mapi León, Sandra Paños, Lola Gallardo, Moraza, Aitana Bonmatí, Leila Ouahabi, Lucía García, Ona Batlle, Laia Alexandri, Claudia Pina, Andrea Pereira, Mariona Caldentey, Nerea Eizaguirre y Amaiur Sarriegi.