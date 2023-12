Draymond Green, suspendido indefinidamente por la NBA después de su última agresión: su reincidencia, clave

La NBA anunció este miércoles una suspensión indefinida para Draymond Green tras su última agresión, tal y como informó Rubén Parra. El martes fue expulsado por tercera vez esta temporada tras darle un manotazo en la cara al jugador de los Phoenix Suns, Jusuf Nurkic. La última vez se perdió cinco partidos, pero "el repetido historial de acciones antideportivas" de este jugador ha provocado que la liga norteamericana de baloncesto tome esta decisión. Para regresar, tendrá que cumplir ciertos requisitos que no han sido especificados por ahora.

"No soy de los que se disculpan por las cosas que uno hace, pero me disculpo con Jusuf porque no era mi intención golpearle, me balanceé y desafortunadamente le golpeé", declaró Draymond Green ante los medios tras el encuentro. El estadounidense fue expulsado del encuentro en el tercer cuarto, cuando el marcador iba a favor de su equipo (60-65) en un partido donde no estaba brillando demasiado con tan sólo dos puntos anotados. Los árbitros revisaron la jugada y señalaron que la acción era flagrante de tipo 2, por lo que se tuvo que ir al vestuario antes de tiempo.

Su reincidencia, clave

Green, imprescindible en los Warriors de Stephen Curry y Klay Thompson que hicieron historia en esta franquicia, tiene un largo historial de acciones muy polémicas y controvertidas. Este curso ya fue expulsado dos veces, la más grave de ellas fue a mediados de noviembre, cuando agarró por el cuello con una llave a Rudy Gobert en una tángana en el duelo contra los Minnesota Timberwolves. En ese momento recibió la anteriormente mencionada sanción de cinco partidos. Anteriormente, se le ha visto pegando una patada en la entrepierna a Steven Adams o pisoteando a Domantas Sabonis.

Manotazo y expulsión...

La última de Draymond Green. #dormiresdecobardespic.twitter.com/I7xedSE0ZY — NBA en Movistar Plus+ (@MovistarNBA) December 13, 2023

Es por lo que Jusuf Nurkic se preocupó por su salud mental cuando reacciona así en la cancha: "¿Qué le pasa? No lo sé. Personalmente, creo que este hermano necesita ayuda. Estoy contento que no intentara ahogarme... Pero al mismo tiempo no tenía nada que ver con el baloncesto. Yo estoy ahí para intentar jugar al baloncesto y él está ahí golpeando. Creo que lo hemos visto a menudo, pero espero que lo que sea que tenga en su vida vaya a mejor". Draymond Green se va a pasar una temporada fuera de las pistas con el objetivo de que se rehabilite y deje estas polémicas en el pasado.