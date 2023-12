Phoenix se impone a Golden State; los Nuggets ganan sin Jokic; Doncic se lleva el duelo con LeBron

Phoenix Suns, 119 - Golden State Warriors, 116

Draymond Green recibió su tercera expulsión en lo que va de temporada tras darle un manotazo en la cara a Jusuf Nurkic con 8:23 por jugarse del tercer cuarto. Bradley Beal, tras un mes fuera, disputó su cuarto partido este año con Phoenix, que no pudo completar su trío dorado ya que Kevin Durant no jugó esta noche por molestias en un tobillo.

Devin Booker (32 PTS) led the @Suns to victory in a down-to-the-wire game against the Warriors! pic.twitter.com/q9XT55KFeF — NBA (@NBA) December 13, 2023

Devin Booker (32 puntos) y Stephen Curry (24) fueron los más destacados de Suns y Warriors, respectivamente. Golden State atraviesa una grave crisis y acumula un terrible registro de 4-11 en sus últimos 15 encuentros.

Chicago Bulls, 106 - Denver Nuggets, 114

Jokic se fue a la calle por dos polémicas técnicas tras protestar a los árbitros, pero los Nuggets, que no contaron con Jamal Murray, supieron sacar el partido adelante en Chicago gracias a 25 puntos de Reggie Jackson. Coby White (27 puntos y 8 asistencias) y Nikola Vucevic (26 puntos y 16 rebotes) fueron los referentes de los Bulls.

Dallas Mavericks, 127 - Los Ángeles Lakers, 125

Los Lakers cayeron en Dallas ante unos Mavericks encabezados por Luka Doncic (33 puntos, 6 rebotes y 17 asistencias), con un gran acierto en triples (21 de 43) y con tres escuderos de lujo para el esloveno: Tim Hardaway Jr. (32 puntos con 5 triples), Dante Exum (26 puntos con 7 triples y 17 puntos solo en el último cuarto) y Grant Williams (19 puntos con 5 triples).

Luka and LeBron DUELED all night in a thrilling game full of big-time highlights and late-game shotmaking ??



Doncic: 33 PTS / 6 REB / 17 AST

LBJ: 33 PTS / 8 REB / 9 AST / 3 STL pic.twitter.com/cLolCDjTZt — NBA (@NBA) December 13, 2023

Anthony Davis (37 puntos y 11 rebotes pese a lidiar con molestias físicas) y LeBron James (al borde del triple-doble con 33 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias) fueron los pilares de unos Lakers que perdieron tras cuatro triunfos seguidos, justamente el número de victorias consecutivas que tienen ahora los Mavericks.

Boston Celtics, 120 - Cleveland Cavaliers, 113

Los Celtics confirmaron su excelente fortaleza en el TD Garden, ya que se mantienen como el único equipo invicto en casa en esta temporada de la NBA. Con un perfecto 11-0 en Boston, los de verde, con todo su quinteto en dobles dígitos de anotación, se dejaron guiar por Jayson Tatum (25 puntos y 10 rebotes). Donovan Mitchell (29 puntos y 6 rebotes) y Darius Garland (26 puntos y 7 asistencias) se pusieron al frente de los Cavaliers.

Tatum and Brown each poured in 25 points as the 1st-place Celtics improved to 17-5, winning 5 of their last 6 games ?? pic.twitter.com/y3QT2PsPXB — NBA (@NBA) December 13, 2023

Los Ángeles Clippers, 119 - Sacramento Kings, 99

Sin hacer mucho ruido, los Clippers se han convertido en un equipo muy fiable y peligroso, tanto que llevan cinco triunfos seguidos y 10 en sus últimos 13 duelos. Esta vez se deshicieron con una paliza de Sacramento, a quienes ya ganaban de 29 puntos en el segundo cuarto. Kawhi Leonard (31 puntos) y Keegan Murray (17 puntos) fueron los máximos anotadores de Clippers y Kings, respectivamente.