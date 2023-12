El dinero que ganan los tertulianos de El Partidazo comparados con Rahm: "¿Esto es La Resistencia?"

Jon Rahm se va a convertir en el deportista español mejor pagado de todos los tiempos. El golfista vasco va a firmar un suculento contrato con el LIV Golf, el circuito alternativo puesto en marcha por Arabia Saudí para competir con el PGA, por el que se va a embolsar 550 millones de euros en los próximos 4 años. Una cifra escandalosa que le sitúa también en la pelea por ser el deportista mejor pagado de la historia.

La bolsa de Rahm puede ser incluso superior porque al margen del fijo se encuentran los premios en juego en cada uno de los 14 torneos que componen el LIV Golf y que rondan los 5 millones de euros.

Jon Rahm ha firmado con el LIV Golf y pasará a tener uno de los mejores contratos de la historia. LIV Golf.





Es por ello que, pese a que hace unos meses el español negaba el salto por dinero a Arabia Saudí, al final haya decidido aceptar los petrodólares y embarcarse en una aventura en la que se encontrará con Sergio García, entre otros: "No me malinterpretes, es un gran acuerdo. Tenía una oferta realmente buena frente a mí y es una de las razones por las que la tomé. Realmente me pusieron en una posición en la que tuve que pensar sobre ello y lo hice", reconoció un Rahm que desveló que "he tomado esta decisión porque creo que es lo mejor para mí y para mi familia, y todo el mundo con el que he podido hablar me ha dado mucho apoyo. Así que estoy muy cómodo con mi decisión",

"No voy a mentir y decir que el dinero no ha sido una de las causas por las que me voy a incorporar al LIV. Cuando supe la cantidad, pensé. Bien hablemos. Pero me gusta como está avanzando el LIV en el golf en estos dos últimos años. La principal razón ha sido la sensación de poder pertenecer a un equipo. En mi caso, además que crecí en Bilbao, ese sentimiento se agudiza por la politica de cantera de un equipo de fútbol. También la posibilidad de hacer más grande el golf jugando en países a los que nunca hemos acudido. Entiendo que hay gente que no esté muy contenta, pero mi ética de trabajo no cambia. Quiero seguir persiguiendo cosas y tener siempre la sensación de estar creando historia. Y mi objetivo es seguir persiguiendo récords. Afortunadamente el Masters casi podré jugarlo de por vida, el US Open hasta 2031 y los otros dos por lo menos cinco años más", se sinceró en rueda de prensa en la madrugada de este viernes.

Los mejores contratos de la historia del deporte

Con esos 550 millones de euros repartidos en 4 años, Jon Rahm se mete de lleno en la lista de deportistas mejor pagados de la historia. Un ránking en el que el beisbol copa la mayoría de puestos, pero en el que también hay espacio para los 365 millones de dólares por 5 años que firmó Canelo Álvarez con DAZN o para los 450 millones de dólares por 10 años que percibe Patrick Mahomes, el quarterback de los Kansas City Chiefs y gran estrella de la NFL. Cristiano Ronaldo cobrará unos 518 millones de dólares en el Al-Nassr de Arabia Saudí por 2 años y medio de contrato.

Patrick Mahomes es el deportista mejor pagado de la NFL. Cordon Press.





