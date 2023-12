Rahm: "No voy a mentir y a decir que el dinero no ha sido una de las causas"

El español Jon Rahm, que este jueves protagonizó los titulares del mundo del golf al cambiar el PGA Tour por el LIV Golf, reconoció que el controvertido tour saudí le puso delante una oferta muy importante que lo llevó a sentarse, reflexionar sobre ella y finalmente aceptarla. "Esta decisión fue por muchas razones que pensé que era lo mejor para mí", dijo el golfista según ESPN, uno de los medios que asistió a una videollamada este jueves con el campeón del Masters de Augusta de este año.

"No me malinterpretes, es un gran acuerdo. Tenía una oferta realmente buena frente a mí y es una de las razones por las que la tomé. Realmente me pusieron en una posición en la que tuve que pensar sobre ello y lo hice", añadió.

"Nunca he jugado al golf por dinero. El dinero te da placer, no felicidad"



"El dinero saudí está metido en la economía de muchos países y todos somos cómplices"



Rahm reconoció que habrá gente que no entienda su decisión tras haber mostrado en el pasado su rechazo al LIV Golf y su fidelidad al PGA Tour: "Bueno, con cada decisión que tomamos en la vida habrá alguien que esté de acuerdo y le guste y alguien que no", dijo. "He tomado esta decisión porque creo que es lo mejor para mí y para mi familia, y todo el mundo con el que he podido hablar me ha dado mucho apoyo. Así que estoy muy cómodo con mi decisión", agregó.

En otro sentido, Rahm confió en que su salida no afecte a la posibilidad de seguir participando en la Ryder Cup, una opción que varios jugadores del tour saudí, como su compatriota Sergio García, perdieron por el conflicto con el PGA Tour y el DP World Tour con el LIV Golf. "Me encanta la Ryder Cup. He explicado muchas veces lo significativa que es para mí y por supuesto espero poder estar en futuras ediciones". dijo. "Es un gran riesgo, pero lo he tenido en consideración y, de nuevo, espero poder ser parte del equipo de nuevo", afirmó.

Por último, Rahm expresó su deseo de que el PGA Tour y el LIV Golf unan sus caminos, algo que comenzaron a hacer con un principio de acuerdo -todavía no cerrado y pendiente de negociación- alcanzado el pasado junio. "Han pasado muchas cosas en el golf y hemos visto pasos adelante para unir el deporte", dijo Rahm, quien señaló que su "meta" como golfista es llevar a este deporte "a una mejor posición".

"No voy a mentir y decir que el dinero no ha sido una de las causas por las que me voy a incorporar al LIV. Cuando supe la cantidad, pensé. Bien hablemos. Pero me gusta como está avanzando el LIV en el golf en estos dos últimos años. La principal razón ha sido la sensación de poder pertenecer a un equipo. En mi caso, además que crecí en Bilbao, ese sentimiento se agudiza por la politica de cantera de un equipo de fútbol. También la posibilidad de hacer más grande el golf jugando en países a los que nunca hemos acudido. Entiendo que hay gente que no esté muy contenta, pero mi ética de trabajo no cambia. Quiero seguir persiguiendo cosas y tener siempre la sensación de estar creando historia. Y mi objetivo es seguir persiguiendo récords. Afortunadamente el Masters casi podré jugarlo de por vida, el US Open hasta 2031 y los otros dos por lo menos cinco años más", sentenció.