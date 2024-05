David Sánchez, sorprendido por Xavi pero convencido de que "ha sido mucho más señor que Laporta"

El Barcelona lo tiene ya todo preparado para acomodar al nuevo inquilino del banquillo de la primera plantilla del equipo masculino de fútbol.

Joan Laporta cenó este lunes con el que va a ser nuevo entrenador del Barça, Hansi Flick. La primera conexión de El Partidazo de COPE fue con el restaurante de Barcelona donde estaban reunidos ambos con el resto de directivos del club.

Deco sustituye a Mateu Alemany.Twitter: FC Barcelona

Se trataba de una cena de bienvenida a Hansi Flick, que es el primer encuentro entre ambos en la ciudad condal. Helena Condis detalló que Laporta llegó al restaurante con una carpeta en la mano: ¿el nuevo contrato de Flick o la lista de bajas para la próxima temporada?

Flick llegó en una furgoneta negra con los cristales tintados, la que utilizó durante todo el día desde que aterrizó en El Prat, y al local entró directamente por el parking y accedió a través de la cocina, para evitar el mínimo contacto posible con la prensa o cualquier tercera persona.

Secretismo absoluto en torno a ese reservado del restaurante, donde quedaban menos horas para que el anuncio se haga público.

El finiquito de Xavi, preparado

Casi al mismo tiempo que se firme el nuevo acuerdo entr Flick y el Barcelona, Joan Laporta firmará el finiquito de Xavi Hernández.

Helena Condis informó sobre las cifras del acuerdo alcanzado por ambas partes para poner fin a una relación que debería haberse terminado en junio de 2025.

Xavi, Deco y Laporta se han reunido este viernes en la Ciudad Deportiva del Barcelona. EFE.

El finiquito se sustenta en tres cuestiones principales: Xavi perdona su ficha de 11 millones de euros correspondiente a la temporada 2024-2025, el cuerpo técnico cobrará 4 millones de euros que les corresponde y el Barcelona se compromete a devolverle los 2,5 millones de euros que Xavi pagó por su salida del Al Sadd de Catar.

En las últimas semanas, la relación entre Xavi Hernández y Joan Laporta ha estado marcada por un halo de incertidumbre a costa del futuro del club de cara al final de la temporada ya terminada y con vistas a la siguiente.

Los constantes vaivenes en los discursos de Xavi, tanto en aquellos en los que hacía referencia a su continuidad, como en aquellos en los que dejaba evidente la debilidad del club con relación al Real Madrid, han levantado todo tipo de sensaciones entre varios miembros de la Junta Directiva.

La sorpresa de David Sánchez con Xavi Hernández

David Sánchez, comentarista de El Partidazo de COPE de este martes, no ocultó su sorpresa por el hecho de que Xavi "perdone la pasta, sí, me sorprende porque tal como le habían tratado las últimas semanas".

Pero para el periodista hay varios detalles que a Xavi le hacen quedar muy por encima del presidente del Barça, Joan Laporta: "Pero es que Xavi ha sido fiel a su palabra. Xavi dijo que no iba a ser un problema y que el dinero no sería para él sino para el siguiente que venga", explicó. "Pero yo pensaba que después de la humillación de Laporta durante 14 días consecutivos y pedir que salga a rueda de prensa sin haber podido hablar con el presidente para saber si iba a seguir o no, creo que Laporta merecería que Xavi pasase por caja".

En conclusión, para Sánchez, "todo esto demuestra que Xavi ha sido más señor que Laporta en todo este circo que ha montado Laporta".

Esta misma última semana, Xavi dijo marcharse "con la conciencia tranquila" y con "una aprendizaje tremendo" tras dos temporadas y media al frente del conjunto azulgrana, una experiencia que calificó de "espectacular". También admitió que venía de días complicados, y que su relación con Laporta terminó con un apretón de manos: "El presidente me transmitió sus razones por las que considera que el club necesita un cambio de rumbo, un cambio de entrenador, y a mí solo me queda aceptarlo y respetarlo, porque él es quien toma todas las decisiones. Nos dimos la mano, una abrazo y nos deseamos lo mejor".