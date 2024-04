David Sánchez sentencia el futuro de Xavi en el Barça pese al mensaje de Laporta: "Lo mantengo"

Xavi Hernández vive uno de sus mejores momentos en el banquillo del Barcelona. A las puertas del partido de vuelta de la Champions League que le enfrentará al PSG, los azulgranas defienden la victoria por 2-3 del Parque de los Príncipes. Y después de muchos meses en los que el entrenador azulgrana ha reconocido haber sufrido, lo que le llevó a anunciar su marcha a final de temporada, Xavi ha llegado a afirmar este lunes en rueda de prensa que estaba 'excitado': "Estoy muy orgulloso de estar en cuartos de final y tener la oportunidad de clasificarnos para las semifinales. Estoy excitado para el partido de mañana. Las victorias dan alivio y las derrotas no te dejan respirar como entrenador. Estoy muy eufórico e ilusionado de estar donde estamos".

Hay que recordar que Xavi ya dijo tras caer ante el Villarreal en Liga el pasado 27 de enero, que no continuaría en el banquillo azulgranaa final de esta temporada: "Quiero anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador. La situación merece un cambio de rumbo. Como culé, no puedo permitir esta situación. El club necesita un cambio de dinámica, y esto liberará a los jugadores. Jugamos con demasiada tensión".





Tras estas declaraciones, hay que reconocer que el equipo ha cambiado por completo porque lleva trece partidos consecutivos sin perder, con diez victorias y tres empates. Entre esos partidos, destacan las victorias en Liga, como la conseguida contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano; que le han hecho colocarse segundo en Liga, a ocho puntos del Real Madrid. Pero, sin duda, el partido más destacado fue la victoria el pasado miércoles en Paris por 2-3, que ha hecho soñar a todo el barcelonismo con volver a disputar unas semifinales de Champions League después de muchos años de fracasos por Europa.

Laporta abre la puerta a la continuidad de Xavi

Xavi ha insistido en los últimos encuentros que se nota que la decisión que tomó de anunciar su marcha en verano ha ayudado a que el equipo reaccione y ese es uno de los motivos principales de la gran racha que llevan los culés y que puede continuar esta semana con dos partidazos: el que jugará contra el PSG este martes que le puede dar la posibilidad de jugar las semifinales; y el que le enfrentará al Real Madrid este domingo a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu y que, si gana, podría hacer que los azulgranas tuvieran opción de pelear por la Liga porque se colocaría a cinco puntos del conjunto de Ancelotti.

ESte lunes vimos la imagen de Laporta entrando en pleno entrenamiento del Barcelona para saludar y abrazar a Xavi Hernández en la previa del partido clave ante el PSG. Y aunque Xavi siga diciendo que su idea es marcharse cuando finalice esta temporada, Joan Laporta ha afirmado este lunes en TV3 que "todo está abierto y es revisable. Lo trataremos a final de temporada. Xavi lo está haciendo muy bien. Él se manifestó en el sentido en el que se manifestó. Entiendo que todo está abierto y todo es revisable. Ha habido circunstancias que le llevaron a hacer lo que hizo, pero a final de temporada hablaremos. Hay tiempo para hablar de ello".

David Sánchez tiene claro la decisión de Xavi

A pesar de lo que ha dicho el presidente del Barcelona sobre el futuro de Xavi, David Sánchez dejó muy claro en El Partidazo de COPE que Xavi no va a cambiar de idea y que se marchará a final de temporada: "Alguien le ha dicho a Xavi 'di de una santa vez que no vas a seguir, no sigas diciendo a día de hoy'. Por mucho que quiera Laporta, Xavi no va a seguir en el Barcelona porque sabe que compañeros de la Junta de Laporta 'rajan' de Xavi. Ahora, no, pero si pierden, volverán a pedir su cabeza".





