David Sánchez señala por qué la Federación se reunió con Lamine Yamal y no con Brahim: "Fundamental"

Brahim está siendo el protagonista de esta semana. El domingo se confirmó que el jugador del Real Madrid había elegido a la selección de Marruecos por delante de la española. Brahim estaba en la prelista de Luis de la Fuente pero finalmente se decantaba por el país de la familia de su padre. Arancha Rodríguez informó el fin de semana que el malagueño se encuentraba dolido con que la selección no hubiera mandado prelista a los clubes, por los menos al Real Madrid, y sí el resto de selecciones.

Brahim habla por primera vez sobre su elección

Este jueves, Brahim hablaba por primera vez sobre este tema en 'Universo Valdano' de Movistar, con Jorge Valdano, y aclaró que "Estoy tranquilo, al final respeto y he guardado silencio en un tema que he tenido que elegir. Son dos países que amo como Marruecos y España. He crecido en España, Málaga es mi ciudad, y tengo raíces marroquíes por mi familia. Lo he decidido así. Me han brindado una oportunidad, tienen las mismas ganas que yo, me han dado cariño y amor. No presiono a nadie, me dedico a jugar y a demostrar las cosas en el campo, siempre lo he hecho y ahora no lo voy a cambiar". Brahim se refirió a que no presionó a nadie porque el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, habló sobre la elección del jugador este lunes y dijo que "Lo más importante es querer, sin exigencias ni condiciones".

Marruecos lo ha convocado para los partidos amistosos ante Angola del próximo 22 de marzo a las 20h, y ante Mauritania a las 23h. Hace meses que Brahim quería jugar con España, tal y como te contamos en COPE, incluso hace 15 días también, pero nadie de España se ha puesto en contacto con él durante este tiempo. También ha influido el hecho de que la próxima Copa de África se vaya a jugar en verano ya.

En la Federación ha sorprendido mucho la decisión de Brahim ya que este viernes, Luis de la Fuente le iba a convocar para jugar los partidos amistosos de la selección contra Colombia y Brasil, el 22 y 26 de marzo, respectivamente. Finalmente, el jugador malagueño no ha esperado hasta convocatoria para anunciar sus preferencias.

El debate, en El Partidazo de COPE

Este jueves, debatimos en El Partidazo de COPE la elección de Brahim de jugar con Marruecos. En el debate, están los que comprenden a Brahim y culpan a la Federación y a Luis de la Fuente por no haberle llamado para anunciarle que sería convocado; y los que defienden que ningún jugador tiene que tratar ningún tipo de favor y que tendría que haber esperado a que fuera convocado oficialmente. Roberto Morales aclaró que el seleccionador "solo llama a los lesionados, menos a Sergio Ramos, al que llamó porque era una leyenda". Miguel Ángel Díaz completó esa información aclarando que De la Fuente también llamó a Le Normand "para ver si quería cambiar la nacionalidad". Este caso fue especial porque el central había jugado en las categorías inferiores de la selección francesa.

Siro López fue de los más críticos con Luis de la Fuente porque "puede llamar a un jugador que puede jugar con las dos selecciones, como hizo con Lamine Yamal". Y a Siro le respondió David Sánchez, que ya dijo el pasado lunes que "la última que Luis de la Fuente llamó a alguien fue a Sergio Ramos y mira la que se armó... ya no quiere llamar a nadie más". Además, David señaló lo que, para él, la gran diferencia entre Lamine Yamal y Brahim Díaz es que "Luis de la fuente y la Federación ven que Yamal es una pieza fundamental para el futuro de esta selección".





