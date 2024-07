David Sánchez predice el futuro de Joao Félix en un club que no es el Atlético esta temporada: "Seguro"

Es una de las canciones de los últimos veranos y parece que en este 2024 volverá a sonar. A Joao Félix se le agota el tiempo para encontrar una solución, otro período estival más, a su futuro. Pero en El Partidazo de COPE tienen claro por dónde va a pasar y David Sánchez señaló a Joseba Larrañaga este destino.

Ya han pasado ocho días desde que Portugal fue eliminada en la Eurocopa de Alemania por Francia. El delantero fue la carta de Roberto Martínez en la prórroga y acabó fallando en la tanda de penaltis el único lanzamiento que no tocó la red. Un disparo al palo que inicia la cuenta atrás para su nuevo futuro.

Este jueves, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, señaló que "habrá que esperar a ver qué pasa y lo que quiere el jugador": "Los jugadores juegan donde jueguen, es un gran jugador, un magnífico jugador y seguro que triunfará en el que vaya". Esas palabras vuelven a dar por perdido al futbolista rojiblanco.

¡Lo hace oficial... y lo borra!



El @fcbarcelona oficializó las salidas de Joao Felix y Joao Cancelo y después eliminó las publicaciones



#PartidazoCOPE — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 30, 2024

Esta pasada temporada jugó cedido en el Barça. La intención de Joan Laporta es que repita de nuevo, pero el conjunto madrileño prefiere una venta. El verano es largo y, además del Benfica, el Aston Villa también se ha interesado por él. Pero en Barcelona están centrados en intentar el fichaje de Nico Williams.

Joao Félix

Está llamado a incorporarse a la pretemporada rojiblanca justo después, el 26 de julio, si no resuelve su futuro antes y ahí radica el problema. El futbolista no se ha revalorizado ni en el Barcelona, que le quiere, pero el Atlético no contempla otra cesión y la economía azulgrana no puede acometer en estos momentos un fichaje, ni en la Eurocopa, sin apenas presencia.

Así las cosas, el tiempo apremia a Jorge Mendes, pues más allá de encontrar a clubes interesados en el luso, debería presentar también la propuesta que colme las aspiraciones del Atlético, que no son otras que lograr un traspaso por una cantidad próxima a los 60 millones. Parece difícil encontrar un club que lo quiera hacer.

Si la Eurocopa debía revalorizarle, ha empeorado la situación. En el club rojiblanco, incluido cuerpo técnico y vestuario, también prefieren resolver la papeleta cuanto antes. Las declaraciones, gestos y apariciones de João Félix no han limado asperezas. Quedarse en el Atlético no es una opción a pesar de su contrato.

Su incorporación a la pretemporada sería una bomba de relojería. Sin embargo, sigue siendo la mayor inversión de la historia del Atlético y no quieren regalar al futbolista. Podría ser una oportunidad de mercado. Un jugador en su momento más bajo, pero todavía de 24 años. Todo hace pensar que puede reconducir su situación.

David Sánchez predice el futuro

João Félix amplió su contrato hasta 2029 antes de salir cedido al Barça. El gran deseo del club rojiblanco es obtener una venta definitiva del futbolista, recuperando por lo menos 60 de los 126 millones invertidos, pero son cantidades que no se mueven entre los candidatos. Es por lo que David Sánchez tiene claro su futuro en El Partidazo de COPE.

Audio

El tertuliano está seguro de que terminará regresando al FC Barcelona en forma de cesión ante la falta de ofertas que tendrá el Atlético de Madrid, sobre todo, si no bajan sus pretensiones. En cualquier caso, el culebrón y la canción de Joao Félix seguirá sonando un verano más.