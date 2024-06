David Sánchez pide un cambio importante en el once titular de Luis de la Fuente en la Eurocopa: "Va de gustos"

Luis de la Fuente ha dejado claros sus dos onces en la Eurocopa. En el partido frente a Albania de este lunes, en el que España no se jugaba nada en el grupo B, introdujo diez cambios con respecto al equipo que derrotó -y certificó la clasificación para octavos de final- a Italia.

Once inicial de la Selección española en el Albania-España | EFE

La 'unidad B' del seleccionador español la compusieron David Raya en la portería; Jesús Navas, Laporte (el único que repetía), Vivian, y Grimaldo en la defensa; Zubimendi, Mikel Merino y Dani Olmo en el centro del campo; y Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Joselu como tridente en punta de lanza.

Además, en la segunda parte entraron Le Normand, Fermín, Lamine Yamal, Morata y Álex Baena.





Un once diferente que dio descanso a los titulares para los octavos de final. Pero sin negociar ese esfuerzo, esa intensidad y esa presión alta de la que hablan todos los entrenadores en ruedas de prensa cuando les mencionan a La Roja.

Condición que no le impidió plantear un partido valiente, en busca del tú a tú, sin miramientos, sin jugar al escondite, sin regalar la posesión. Albania empezó muy fuerte, impulsada por su gente, convencida de sus posibilidades y sintiéndose durante 5 minutos superior. Hasta que España, poco a poco, fue asentándose y tomando el control, imponiendo la lógica en Dusseldorf.

La 'Unidad B' cumplió con su parte, aunque encerrada en los últimos instantes. Acabó con el sueño de Albania, a las puertas de la gloria pero de nuevo orgullosa por un papel que superó las expectativas, peleona hasta que pitó el colegiado el final, y mantuvo el pleno de victorias sin encajar un gol.

¿Hay debate en la portería?

En lo correspondiente al análisis del partido durante el Tiempo de Opinión en El Partidazo de COPE, David Sánchez fue el encargado de 'abrir un melón' que dio dejó sus coletazos: ¿sería necesario un cambio en la portería?

Unai Simón, en rueda de prensaEFE

Todo parte del análisis de Paco González, tanto en Tiempo de Juego como en El Partidazo de COPE: "Para mí, uno de los titulares del partido es que también segundo portero. Raya ha estado bien los noventa minutos".

A Paco González le replicó rápidamente, y con ganas de polémica, David Sánchez: "A mí el debate ya me lo han quitado de la boca, pero es que me gusta más David Raya que Unai Simón".

David reconocía que "con Unai no nos ha ido mal, pero me fío más de un portero del estilo de Raya" y argumentó su decisión en que es una simple "cuestión de gustos. A ver, no soy 'panenkita'", explicó.

Cabe recordar que Unai Simón fue el portero titular en los dos partidos anteriores, tanto ante Italia como ante Croacia.

David Raya, y su sabor "dulce" del triunfo ante Albania

David Raya reconoció que el pleno de triunfos en la fase de grupos, cerrado con el tercer triunfo en la Eurocopa 2024 1-0 ante Albania, deja "un sabor dulce" en los internacionales españoles tras la rotación masiva que realizó el seleccionador Luis de la Fuente.



"Ha sido un partido muy bueno de todo el grupo, sabíamos que no era fácil porque Albania se jugaba pasar ganando, pero hemos jugado bien. Ellos han creado ocasiones porque se jugaban todo pero el sabor que nos deja el partido es muy dulce. Estoy muy contento por la victoria y por ganar los tres partidos", dijo en TVE.

David Raya bloca un balón durante el Albania - España de la Eurocopa 2024. CORDONPRESS



"La primera parte hemos conseguido el gol les hemos dejado un poco tocados pero sabíamos que en la segunda irían arriba y arriesgarían más. El partido se rompió en los últimos minutos y crearon las ocasiones", añadió.



Raya extendió la firmeza de Unai Simón y España dejó su portería a cero en los tres encuentros de la Eurocopa. "Súper feliz de poder contar con minutos y ayudar al equipo a ganar los tres puntos", sentenció.