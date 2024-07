David Sánchez no se muerde la lengua al hablar de Inglaterra: "Quiero ganar, destrozar y humillar"

La selección de Inglaterra será la rival de España en la final de la Eurocopa de Alemania que se jugará el próximo domingo 14 de julio a las 21:00h en el Estadio Olímpico de Berlín.

Inglaterra se impuso por la mínima, y con una remontada incluida, a Países Bajos por 1-2 gracias a un gol de Watkins en el minuto 91. Xavi Simons adelantó a los neerlandeses con gran gol y Kane puso el empate a uno desde el punto de penalti. Todo ello fue en la primera parte. El segundo tiempo fue má monótono hasta que llegó el tanto de Watkins en el descuento.

Este miércoles, durante El Partidazo de COPE, nuestro compañero David Sánchez fue muy claro con su opinión sobre el combinado inglés: "No lo soporto". En el siguiente audio podrás escuchar de manera íntegra la opinión de David sobre el equipo británico.

Primera reacción de Luis de la Fuente

El seleccionador nacional atendió a los compañeros de RTVE tras la victoria de Inglaterra en las semifinales ante Países Bajos y analizó así a su próximo rival: "Inglaterra tiene grandísimos futbolistas y es una selección muy poderosa. Sí es verdad que, por lo visto durante los partidos anteriores al del próximo domingo, quizás hemos ofrecido una mejor versión nosotros, pero a un partido eso no influye".

"Tanto Países Bajos como Inglaterra eran dos rivales muy difíciles. Yo creo que vamos a completar ya el cartel de haber pasado por todas las grandes selecciones de esta competición y no podía ser tampoco de otra manera. Siempre digo que en este tipo de competición estamos las mejores selecciones y qué duda cabe que a la final llegan también las dos mejores", indicó sobre el triunfo inglés en la segunda 'semi'.

España nunca ganó a Inglaterra

Los cuatro antecedentes previos entre España e Inglaterra en Mundiales y Eurocopas no son nada positivos para los nuestros.

El primero de todos llegó en el Mundial de 1950 y España cayó por 1-0. El segundo duelo fue en la Eurocopa de 1980. En esta ocasión la victoria británica fue por 1-2, pero ambas selecciones quedaron fuera del torneo. En el Mundial de 1982, España e Inglaterra quedaron empate a cero, y ambas volvieron a quedar fuera del Mundial.

La última vez que se vieron las caras fue en la Eurocopa de 1996. El encuentro acabó 0-0, pero los británicos se metieron en semifinales en la tanda de penaltis.

España, todos disponibles menos Pedri

Ante Francia, Luis de la Fuente no pudo contar ni con Carvajal ni con Le Normand por sanción ni con Pedri por lesión. De ellos tres, el seleccionador recupera a los dos primeros. Tras el partido ante Francia, el seleccionador no ha perdido a ningún jugador, aunque hubo un pequeño susto con Morata por una acción con un agente de seguridad, pero quedó en nada y podrá jugar ante Inglaterra.

Álvaro Morata se duele después de ser golpeado accidentalmente por un guardia de seguridad. Cordon Press.

Del equipo inglés habló anoche nuestro compañero David Sánchez en El Partidazo de COPE y realizó un duro comentario sobre el conjunto entrenado por Gareth Southgate.

"No soporto a Inglaterra, me parece una calamidad que un equipo con tan buenos jugadores jueguen tan mal y no lo soporto y los quiero ganar y destrozar y humillar y hacerles daño deportivo en la final", señaló David Sánchez a la vez que renocía que él hubiera preferido jugar ante Países Bajos la final.

"Cuando arrancó la Eurocopa yo pensaba que si no ganaba España, me gustaría que ganara Inglaterra porque los tengo idealizados del fútbol típico británico y confieso que no les sigo durante el año y no sabía que jugaban tan rematadamente mal", aseguró David.

