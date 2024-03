David Sánchez elige rival para el Barcelona en cuartos de la Champions: "Puerta grande o enfermería"

El Barcelona está de celebración. Después de cuatro años sin lograr la clasificación para los cuartos de final de la Champions, este miércoles el equipo consiguió eliminar al Nápoles ganándole 3-1 en el partido de vuelta y estará entre los ocho mejores equipos de Europa. Los azulgranas jugaron uno de sus mejores partidos de la temporada, pese a tener tramos del encuentro en el que fueron dominados por los italianos, y los goles de Fermín, Cancelo y Lewandowski llevaron la felicidad a un Estadio Lluys Companys que vio un lleno absoluto por primera vez, con 50.000 espectadores.

Cubarsí, MVP del partido en su debut

Este partido será recordado para toda la vida por Cubarsí. El joven central de 17 de años debutó en Champions siendo titular en un partido crucial para los azulgranas, y lo hizo siendo nombrado el mejor jugador del partido. El canterano jugó un partido prácticamente perfecto, siendo el encargado de sacar el balón, por delante de Araujo, y demostrado su gran calidad en acciones como un pase largo que le dio a Fermín y que dejó al mediocentro completamente solo en el área napolitana, aunque acabó fallando con un disparo por encima del larguero. Cubarsí supo frenar a Osimhen, que en la ida marcó aprovechando un error de Iñigo Martínez, aunque hizo temblar a los culés cuando estuvo a punto de cometer penalti sobre el delantero. El entrenador del Nápoles, Calzona, llegó a quejarse en la rueda de prensa posterior diciendo que “hubo penalti clarísimo a Osimhen, no entiendo el VAR”.

Además de Cubarsí, el otro protagonista del encuentro fue Lamine Yamal. El canterano lleva siendo el mejor jugador del equipo los últimos meses, pese a sus 17 años. Yamal fue el jugador que más peligro creó en la primera parte, junto a Fermín, y fue el que robó la pelota y condujo la contra en la jugada que acabaría siendo el 2-0 con el gol de Cancelo.

Sergi Roberto, la sorpresa

Además de los tres canteranos: Cubarsí, Lamine Yamal y Fermín; hay que destacar a un cuarto: Sergi Roberto. Xavi sorprendió a muchos cuando en el minuto 60 dio entrada al centrocampista y a Oriol Romeu, que sustituyeron a Fermín y Christensen. La sorpresa viene porque es uno de los jugadores menos utilizados esta temporada, en la que ha estado lesionado muchos partidos pero, en los que ha podido contar con él, no lo ha elegido. Tras su salida, el equipo volvió a controlar la pelota, se frenaron los ataques del Nápoles e, incluso, fue el autor del pase de gol a Lewandowski en el definitivo 3-1. El futbolista recibió un gran pase de Gündogan en la frontal del área y le regaló el gol a Lewandowski, que marcó a puerta vacía el tanto que daba la tranquilidad definitiva.

David Sánchez elige rival para cuartos

En El Partidazo de COPE analizamos la victoria del Barcelona después de cuatro años sin lograr la clasificación para los cuartos de final de la Champions League. A la hora de elegir un rival para la siguiente ronda, para la que ya están clasificados el Real Madrid, Bayern de Munich, Manchester City, PSG y Arsenal (a la espera de quién se clasifica en los duelos Atlético de Madrid - Milan y Borussia Dortmund - PSV), David Sánchez no dudó en cambiar la idea que tenía: "Hace 24 horas quería PSV o Dortmud, pero viendo que el equipo no está bien creo que no va a eliminar ni a los holandeses ni a los alemanes y quiero al Real Madrid. Puerta grande o enfermería"

