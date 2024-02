David Sánchez desvela el gesto de Luis Enrique en el PSG que "le encanta" a Al-Khelaifi: "Un día Dembélé"

Luis Enrique se ha convertido en unas de las figuras más controvertidas del fútbol europeo. El técnico del Paris Saint-Germain está a acostumbrado a vivir en la picota, pero eso parece que gusta en la cúpula del equipo parisino. David Sánchez explicó a Juanma Castaño y a los oyentes de El Partidazo de COPE el pensamiento de Nasser Al-Khelaifi.

El técnico lleva más de medio año en el equipo parisino y, desde que llegó a principios de julio, continúa haciendo pruebas para alcanzar el nivel óptimo de la plantilla. El asturiano no ha dudado en colocar a varios jugadores en posiciones distintas en el terreno de juego en diferentes partidos, incluso a lo largo del mismo encuentro.

Luis Enrique llegó el pasado verano al PSG con el objetivo de dotar al equipo de una personalidad propia que le permita a final de temporada estar en la lucha por todos los títulos. Así, el equipo parisino le dio las llaves al técnico asturiano con el propósito principal de conseguir de una vez el trofeo más codiciado: la Champions League.

