David Ferrer, en El Partidazo de COPE: "Hay momentos en que he odiado el tenis"

David Ferrer está cerca de su retirada de las pistas. Este jueves, quiso pasarse por El Partidazo de COPE, para recordar, con Joseba Larrañaga, Ángel García y Tomás Guasch, algunos de los mejores momentos, dentro y fuera de las pistas.

Escuchó los mensajes de algunos de los amigos que le ha dejado el circuito, que aprovecharon la ocasión para sacar a reluciar algunos de los 'trapos sucios' de la vida de 'Ferru', como el momento en que tuvo que tomar nota de una reserva con una agencia de viajes o el momento en que conoció a su mujer, Marta, y alguien muy cercano a él le hizo una 'pequeña' broma en la agenda de su teléfono móvil.

Se confesó oyente de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE: "Cuando Fouto habla del VAR, desconecto", y también reconoció ser aficionado "del Barça, no me importa decirlo".

Una vida intensa en la que ha llegado a amar y a odiar el tenis: "Hay momentos en que lo odias, es parte del circuito". En la que, según la ATP, ha ganado mucho dinero, "pero otra cosa es lo que te queda", en alusión a impuestos y otros gastos que conlleva la vida de un tenista de élite.

Una carrera en la que "he tenido mucha suerte, he vivido cosas increíbles" y que lo deja porque el físico ya no le aguanta como antes: "No puedo hacer carrera continua por el desgaste de tantos años haciendo tenis, los partidos los aguanto con antiinflamatorios".

"Estoy feliz, todo va a ser muy emotivo al ser en Madrid, por lo que mejor despedida imposible. He perdido 17 veces contra Federer, así que jugar mi último partido contra él sería una pasada", comentó.