David Barral cuenta a Juanma Castaño cómo era compartir vestuario con Javi Poves en el Sporting: "Se iba de la habitación"

David Barral pasó este jueves por El Partidazo de COPE, donde junto a Juanma Castaño repasó su trayectoria en el mundo del fútbol y también cómo fue compartir vestuario con Javi Poves en el Sporting de Gijón. "En Turquía me siguen debiendo dinero", empezó diciendo.

Y agregó: "Me deben más de un millón de euros porque el equipo desapareció. También deben dinero al Sporting, porque no pagaron el traspaso. La FIFA ha hecho un fondo para ayudar a los jugadores, pero mi situación es anterior".

Barral reconoció que aguantó en Turquía un año para reclamar todo el dinero que le debían y que en Japón vivió una auténtica aventura. "En Japón viví un choque cultural. En los entrenamientos ponía nerviosos a mis compañeros porque no entendía que fuera tan intenso", confesaba a Juanma Castaño.

Hace una semana, concretamente el pasado 23 de enero, pasó por los micrófonos de El Partidazo Javi Poves, presidente y entrenador del Moscardó de Segunda RFEF. Y sobre ello, David Barral comentó entre risas: "Me convenció con sus palabras y entonces empecé a utilizar productos naturales. Esta semana he hablado con él y me decía unas cosas que yo no entendía".

En cuanto a su convivencia con Javi Poves dijo: "Compartí habitación con él cuando estaba en el filial y me tocó vivir cosas muy curiosas. No me dejaba echarme desodorante o champú porque decía que tenían componentes raros y se iba de la habitación".

El propio Barral aseguró que Javi Poves tiene una forma diferente de pensar y cerró la entrevista confirmando que habla asiduamente con el presidente del Moscardó y que le ofreció jugar en el conjunto madrileño.