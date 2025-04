Dani Senabre señala al peor jugador del Barcelona en su partido contra el Dortmund: "Palo de la bandera"

El Barcelona sufrió, resistió y accedió a las semifinales de la Liga de Campeones pese a perder este martes en la vuelta de los cuartos de final frente al Borussia Dortmund (3-1), gracias al resultado de la ida (4-0).

El cuadro azulgrana se vio superado de inicio y encajó dos goles del delantero Guirassy, de penalti y en un saque de esquina, pero el guion del duelo cambió con el 2-1 de Bensebaini en propia puerta y la entrada de Pedri, tras la que el Barça pasó a dominar el juego.

Perdonó varias ocasiones el conjunto catalán y un error de Araujo posibilitó el 3-1 de Guirassy, tras el que el Barcelona se limitó a defender en el último tercio del campo para asegurar el pase a semifinales.

dani senabre señala araujo

Un partido que se le hizo cuesta arriba al Barcelona. Tanto es así que Dani Senabre en 'El Partidazo de COPE' aseguró que "si el Barça hubiera quedado 0-0 o 1-1 en la ida, hoy hubiera jugado muchísimo mejor a fútbol. Entonces, hoy el Barça ha salido a que no pasen cosas".

Una crítica que llega porque "eso es justo lo contrario, radicalmente lo contrario, de la esencia del Barça de Flick. Creo que la cifra que ha dado Paco era remates 11 a 2. Sí, apunta. A mí, del 11 a 2, no me preocupa el 11, porque yo ya me esperaba el 11. Me preocupa el 2, que el Barça sea incapaz de rematar a puerta, de hacerle daño al rival".

EFE Araujo, en el Dortmund - Barcelona

Además, dejó muy claro quién es el culpable del mal resultado del partido: "Araujo ha pasado de ser el palo de la bandera, ha pasado de ser el tío al que tú ponías para parar a Vinicius, el mejor jugador del Madrid, del máximo rival, a ser un tío que le da un pase al delantero-centro rival en el área pequeña y es un tío que no salta, es un tío que mide cuatro metros de altura y no ha saltado a un puñetero balón aéreo en todo el encuentro".

canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).