Dani Senabre señala a los que dicen que si Mbappé no ficha por el Real Madrid, "no pasa nada": "La vida"

Es el culebrón infinito. Pese a que todavía no hay nada cerrado con el Real Madrid, como informó Melchor Ruiz este lunes en El Partidazo de COPE, en Francia dan por hecho que Kylian Mbappé tiene decidido jugar en el equipo blanco la temporada que viene. Hay gente que no se fía y dice que ahora "no pasa nada", pero Dani Senabre tiene un mensaje para ellos.

Maldini vaticina el ataque titular del Real Madrid con la llegada de Mbappé: "Lo tiene muy difícil" La posible llegada de Mbappé al Real Madrid puede generar cambios importantes en el once del conjunto merengue y algunos podrían ver afectado su estatus en el equipo. Nacho Arsuaga 05 feb 2024 - 21:40

Diversas fuentes cuentan que el motivo por el que Mbappé ha decidido cambiar de aires es estrictamente deportivo. El jugador se ha cansado de su etapa en el PSG y quiere cumplir el que dijo en el pasado que era su sueño. La posible salida mantiene en vilo al fútbol mientras los dos equipos se juegan las habichuelas de la temporada.

Kylian Mbappé lleva 32 goles en la 2023/2024, su séptima temporada como jugador del PSG y su novena en la Ligue-1. El atacante del Paris Saint-Germain está rompiendo todos los registros goleadores después de que pagasen por el natural de Bondy 180 millones de euros, formando una leyenda que pronto va a dar un giro.

El problema es que, aunque el propio Mbappé ha decidido que finalmente es hora de seguir adelante, la oferta del Real Madrid hasta el momento no ha sido del agrado del jugador ni de su entorno. Los blancos no quieren repetir viejos episodios en los que el jugador deja a la entidad en la estacada.

La información de Arancha Rodríguezapunta a que el Real Madrid no valora ponerse en contacto con Mbappé para evitar un nuevo culebrón, como ya sucedió el pasado verano. Aunque el conjunto blanco esperaría un gesto del futbolista para lanzarse a por él. Por ahora, ha comunicado al PSG su decisión de no prolongar el año opcional su contrato.

Kylian Mbappé, antes de un encuentro con el PSGCordon Press

La llegada de Mbappé, como no puede ser de otro modo, mejoraría aún más la plantilla del Real Madrid, pero no será a cualquier precio. El PSG no ha cumplido las expectativas en Europa y, a la vez, Kylian ha visto cómo el Santiago Bernabéu mantenía intacta su capacidad para atraer los focos mundiales sin su presencia.

Vaya donde vaya, existe una prioridad para Kylian Mbappé que cualquier club que desee contratarle debe conocer. Se trata de los Juegos Olímpicos de París 2024, objetivo del futbolista parisino. La presencia del jugador más referencial del planeta lo es también para la Federación Francesa de Fútbol y Emmanuel Macron.

Kylian Mbappé celebra su gol ante el EstrasburgoCordon Press

Se puede dar que Mbappé no haya comunicado su decisión antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de París 2024, del 26 de julio al 11 de agosto de 2024. La Eurocopa, en Alemania, se iniciará el 14 de junio y finalizará el 14 de julio, 12 días antes de la cita en el país galo, y competir en ambas puede tener consecuencias.

"No pasa nada"

El PSG rechazó la oferta de 180 millones de euros por Mbappé en el 2021 y un año después perdió la oportunidad cuando el delantero firmó un nuevo acuerdo con los parisinos. No se contempla una nueva negativa, pero la sensación es que puede ser el momento en el que menos necesario es para el Real Madrid.

Dani Senabre está lejos de defender esta teoría y considera que no se puede decir que "no pasa nada" porque los blancos se queden sin Kylian Mbappé. El técnico Carlo Ancelotti reconstruyó el ataque desde la partida de Karim Benzema y funcionó con la adquisición de Jude Bellingham. Pero el francés, es el francés.