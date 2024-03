Dani Senabre compara las directivas de Joan Laporta y Florentino Pérez: "En una semana feliz..."

El FC Barcelona perdió a otro directivo el pasado 14 de marzo. Eduard Romeu, vicepresidente del Área Económica del equipo ha decidido poner punto y final a su etapa en el conjunto culépor"incompatibilidad con su labor profesional". La noticia ha llegado después de que los blaugranas se hayan clasificado para los cuartos de final de la Champions League.

Pase a los cuartos de final

La clasificación para la siguiente ronda de la Liga de Campeones era clave para un FC Barcelona, que llevaba cuatro años sin llegar a los cuartos de final. Ya no solo era vital a nivel deportivo para un club tan grande como es el conjunto culé, sino en el apartado económico, puesto que supone una importante inyección de dinero para las arcas blaugranas.

Celebración del gol de Lewandowski contra el Nápoles.EFE





La última vez que el Barcelona pisó los cuartos de final de la Champions League fue en la temporada 2019-20. El recuerdo de esa edición no es precisamente el más agradable para los culés, ya que fue el recordado 2-8 en contra frente al Bayern de Múnich en el Estádio da Luz de Portugal. Cuatro años más tarde, se ha metido entre los ocho mejores equipos de Europa, pasando por encima del mismo rival que la última vez, el Nápoles.

Salida de Eduard Romeu

En la rueda de prensa de despedida de Eduard Romeu, el presidente Joan Laporta elogió en varias ocasiones al ya exvicepresidente del Área Económica del Barça. "Agradezco su labor al frente del Área Económica del Club, enfocada en el desarrollo del plan de viabilidad puesto en marcha durante este mandato y que ha logrado revertir la situación financiera de la institución", comentó el máximo mandatario blaugrana.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Eduard Romeu explicó su decisión en la rueda de prensa. "Han sido dos años y medio intensos, al 200 por ciento en el Barcelona. A veces, sólo salía para ducharme. Fue a full. Pero no cobramos del Barcelona. Hay que arrancar nuevos proyectos y eso tiene mucha complejidad. Creo que he escogido muy buenos compañeros de viaje, pero esa vicepresidencia que asumo en el nuevo sitio me obliga a tener una dedicación absoluta que no me permite compaginar la dedicación tan intensa que requiere el Barcelona", afirmó.

Una salida más

Dani Senabre analizó en El Partidazo de COPE la última salida de la directiva del FC Barcelona, junto a los contertulios. "Nadie se cree la versión oficial. Eduard Romeu es una persona que seguro que debe tener una vida profesional muy estresada, pero no le viene una incompatibilidad profesional como esta de golpe, pero da igual porque en resumen es no es fácil trabajar con Laporta", afirmó el periodista.

Eduard Romeu, exvicepresidente del Área Económica y Joan Laporta, presidente del Barcelona.EFE





"Para lo bueno y para lo malo, Laporta es presidencialista. Cosa que no está mal, si se hace bien. Florentino es el que manda en el Real Madrid, pero Laporta es otro estilo...", apuntó Dani Senabre. Juanma Castaño añadió "no creamos que en el Real Madrid todo lo hace Florentino. La última palabra la tiene Florentino Pérez, pero detrás está el trabajo de gente muy buena en casi todas las áreas".

David Sánchez explicó el por qué se van los directivos del Barcelona. "Se van todos porque no soportan a Laporta. Él cuando llegó para su segunda etapa dijo que no cometería los errores de la primera. En la que se rodeó de gente muy buena, pero que le traicionó. En esta prefiere a gente no tan buena, pero que no le traicione", aseguró.

Canal de Whatsapp de Tiempo de Juego

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ.