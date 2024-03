Carvajal, en El Partidazo de COPE: "Lo que estaban cantándole a Vinicius en El Sadar es gravísimo"

El lateral del Real Madrid y de la selección española,Dani Carvajal, estará esta noche en El Partidazo de COPEdesde la concentración con España donde se prepara de cara a los los encuentros amitosos ante Colombia y Brasil. Una entrevista que podrás escuchar íntegra a partir de las 23.30h, pero que ya te traemos un avance.

ÁRBITROS

El Real Madrid está mostrando a lo largo de las últimas temporadas su desacuerdo con el colectivo arbitral y famosos son ya los vídeos de Real Madrid Televisión y una de las últimas quejas llegó este lunes cuando denunciaron que el colegiado del encuentro ante Osasuna, Martínez Munuera, no recogiera los supuestos insultos racistas a Vinicius en el estadio de El Sadar.

En relación a la polémica arbitral, Carvajal apuntó lo siguiente: "Al final son decisiones del club, nosotros nos tenemos que centrar en jugar. Yo creo en la profesionalidad de los árbitros, es una profesión muy dificil y bajo mucha presión. Aquí todos nos equivocamos"

"Gil Manzano cometió un error en Valencia, pues ha cometido un error, ¿qué le vamos a hacer? Yo también cometí un error y nos metieron gol. Hay que ser también persona, él seguro que no queria que pasase eso", recordaba Carvajal lo ocurrido en el polémico final de Mestalla ante el Valencia.

"Al final de la temporada habrá días que se equivocan a tu favor y otros días en tu contra", zanjaba el internacional.

VINICIUS

El brasileño Vinicius Jr está siendo uno de los protagonistas de la temporada en el Real Madrid, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo.

En lo deportivo destaca su registro goleador, ya que es el máximo goleador en LaLiga en este 2024 con ocho goles, uno por delante de Sorloth y de Budimir.

Además, el brasileño también domina la lista de goleadores del Real Madrid en este año con 12 tantos entre todas las competiciones, por delante de los 5 marcados por Joselu y por Brahim

Sin embargo, aunque no sea lo mismo que la temporada pasada, lo extradeportivo sigue alrededor de Vinicius por su comportamiento dentro del campo.

Carvajal valoraba así la situación que vive su compañero en el Real Madrid: "Se puede llegar entender que le quieran buscar las cosquillas a Vini, pero están los árbitros para que no ocurra"

"Los rivales intentan sacarle de quicio, la gente en la grada, es un chico joven. Lleva partidos intentando cambiar, y ojalá el partido contra Brasil sirva de ejemplo", añadió el lateral.

Sobre lo ocurrido en Pamplona y los gritos de 'Vinicius, muérete', Carvajal fue testigo presencial de los mismos y analizaba así ese momento: "Es una jugada a balón parado y le dije al árbitro que lo escuchase porque era gravísimo. El Madrid ha hecho lo que ha hecho, lo que es una pena es que haya gente que ensucie el fútbol y no deberían de volver a pisar un estadio de fútbol".

"No sé cuál es protocolo para frenar esa situación, pero no debería ocurrir y pongamos todos los medios posibles para que no ocurra", indicó Carvajal.

Sobre el partido ante Brasil, el jugador del Real Madrid espera estar presente en el encuentro y bromeaba sobre este choque: "Hay que intentar que no tenga su día. Le he dicho que como se vaya más de dos veces que no entre en el vesuario".