La crítica de Juanma Castaño a la pregunta de un periodista de Sevilla a Diego Alonso: "Mourinho"

El Sevilla FC visita en cuadro, con plaga de bajas, este martes al Lens en el Stade Bollaert-Delelis (18.45h) en el sexto y último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones, competición de la que ya están ambos apeados pero con opciones de acceder a una Europa League de la que el equipo hispalense es el rey.

Antes del encuentro, el entrenador uruguayo del Sevilla, Diego Alonso, atendió a la prensa en la habitual rueda de prensa prepartido. Durante la misma destacó una pregunta de un periodista que llamó la atención de Juanma Castaño y de ella hablódurante el programa de este lunes de El Partidazo de COPE.

Previa del encuentro marcada por la prohibición de entrada a los sevillistas

Tanto Lens como Sevilla ya están fuera de la 'Champions' en un Grupo B en el que pasarán Arsenal, como líder, y PSV Eindhoven. Y en esta lucha final por el billete a la Europa League, el Lens parte con cierta ventaja ya que la victoria y el empate les vale. Al Sevilla tan sólo le vale con ganar para estar en la ronda eliminatoria de 'Play-offs' de la Europa League.

Los jugadores del Sevilla en el estadio del Lens@SevillaFC

Más allá de lo deportivo, la previa estuvo marcada por la decisión del gobierno francés, según anunció el lunes el Ministerio del Interior, de prohibir el acceso a cualquier aficionado del Sevilla FC al estadio y a varias zonas de varias ciudades, entre ellas Lens y Arras, incluso con penas de cárcel y de multa económica.

El Sevilla FC presentó un recurso urgente, junto con la Association Nationale des Supporters francesa, contra la resolución administrativa de prohibir dicho acceso a cualquier aficionado sevillista --se esperaban unos 300 en Lens-- al duelo. Anoche se pasaron dos aficionados del Sevilla que tienen la intención del ir al encuentro y que están a la espera de la decisión final: "No sabemos si podremos desayunar en familia".

Problemas para Diego Alonso

Primeramente, de cara al choque de esta noche, el entrenador uruguayo tiene una la larga lista de ausentes entre lesionados y sancionados. En la convocatoria de Diego Alonso, que busca todavía su primera victoria desde que llegó al Sevilla en sustitución de José Luis Mendilibar, hay tan sólo 18 futbolistas y sólo 11 de ellos son del primer equipo.

Diego Alonso, durante un choque con el SevillaCordon Press

Los números de Diego Alonso son malos desde que aterrizó en el Sánchez Pizjuán. Es uno de los tres únicos entrenadores que ha tenido el Sevilla en toda su historia que no ha conseguido la victoria en sus 7 primeros partidos de Primera, tal y como recoge nuestro compañero Pedro Martín en sus datos.

Rueda de prensa prepartido

Diego Alonso atendió ya desde Francia a los medios y analizó el momento que vive el equipo: "Soy autocrítico, pero por otro lado tengo la tranquilidad de que estoy respaldado por la gente del club y por los futbolistas dentro del campo".

Durante esa rueda de prensa destacó la pregunta de un compañero de la prensa sevillana aludiendo a la Lotería de Navidad. Juanma Castaño reaccionó a esta cuestión apuntando que no es él quien para decir qué hay que preguntar o no a Diego Alonso, pero "no están las cosas para hacerle bromas" y se pregunta el propio Juanma qué hubiera pasado si esa cuestión "se lo dices a Mourinho o a Luis Enrique".

