La crítica de David Sánchez a la directiva del Barcelona por intentar fichar a Nico Williams: "Desilusión"

El Barcelona ya ha hecho su primer movimiento para intentar fichar a Nico Williams. El delantero del Athletic ha sido una de las grandes estrellas en esta Eurocopa, juno a Lamine Yamal. Los dos jóvenes futbolistas han revolucionado a la selección española y han sido claves en el título ganado por los hombres de Luis de la Fuente.

En la Eurocopa, en los seis partidos disputados, Nico Williams ha marcado dos goles y una asistencia. Pero en lo que se ha notado su presencia es en el peligro continuo que tenía cada vez que cogía el balón en la banda izquierda, tanto con las jugadas individuales que hacía, como con los disparos desde la frontal o con los pases realizados, como el que le dio a Rodri en el gol que marcó el centrocampista ante Georgia, en los octavos de final.

La reunión de Deco con el agente de Nico

David Sánchez contó en El Partidazo de COPE que, antes de que Nico Williams renovara con el Athletic, Xavi Hernández habló con el futbolista para mostrarle el interés del Barcelona por él. Hay que recordar que Nico quedaba libre este verano y acabó renovando por el Athletic, con una cláusula de 58 millones de euros; una cifra muy baja para el dinero que se mueve en el mundo del fútbol. Miguel Rico informó que Joan Laporta tiene a Nico como el objetivo número 1 del club, viendo como ha despuntado en el torneo y como ha demostrado tener una magnífica relación con Lamine Yamal.

Víctor Navarro informó este miércoles en El Partidazo de COPE de la reunión de Deco, director deportivo del Barcelona, con el agente de Nico Williams. Los dos se reunieron en Zaragoza, como adelantó el periodista Gerard Romero, en la que es la primera reunión entre las dos partes. El Barcelona tiene a Nico como su objetivo número 1 del mundo, por la gran calidad que ha demostrado, especialmente en la Eurocopa, y por el precio de su cláusula, que es de 58 millones de euros. El joven delantero renovó con el Athletic antes de acabar su contrato, pero las dos partes decidieron poner una cláusula con un precio asequible para que Nico no se marchara al finalizar su contrato y pudiera dejar un dinero su salida del Athletic de Bilbao.

Futuro de Nico

Mucho se especula sobre el futuro de Nico Williams debido a su gran papel en la Eurocopa y por su gran relación con el jugador blaugrana Lamine Yamal. Ambos están siendo dos de las sensaciones del campeonato y muchas informaciones han apuntado durante las últimas semanas que ambos jugadores podrían jugar el año que viene juntos en el Fútbol Club Barcelona.

Nico Williams estuvo en los micrófonos de El Partidazo de COPE hace unos días y hablaba así sobre su futuro: "Yo estoy muy contento en el Athletic. Es el club que me lo ha dado todo, es el club que ha apostado por mí al 100%, estoy muy feliz en Bilbao y es lo que tengo que decir".

"El Ahtletic es mi casa, estoy muy contento y lo que quiero hacer es centrarme en la Eurocopa que es muy importante porque si no estás al 100% en una competición como esta te pasa por encima y lo demás, no sé que va a pasar. Le he dicho a mi representante que no quiero saber nada hasta que acabe la Eurocopa, estoy centrado al 100% y mi deseo es ganar la Eurocopa", añadió el atacante del Athletic.

La crítica de David Sánchez al Barcelona

En El Partidazo de COPE hablamos de la reunión de Deco con el agente de Nico Williams y David Sánchez, comentarista del programa, criticó la decisión del Barcelona de ir ya a por el futbolista cuando todavía no tiene solucionado el grave problema económico: "El Barcelona no se tendría que mover hasta saber si lo puede fichar y si lo puede inscribir, que todavía le quedan jugadores por inscribir. Eso en el Madrid, el Bayern, el Milan no pasa... pero en el Barcelona, sí. Si hubiese pasta ya estaría fichado y creo que están intentando llegar a un acuerdo con la parte del jugador sin saber si entran en la regla 1:1, sin vender jugadores, sin cerrar lo de Barça studios. Corre el riesgo esta junta directiva de que se pinche el globo y vuelva la desilusión a Can Barça".









