El consejo de Gonzalo Miró a Simeone para el derbi liguero contra el Real Madrid: "Todos los huevos"

El Atlético de Madrid ha empezado una semana muy exigente con tres partidos vitales que dictarán el futuro rojiblanco en esta semana. Los de Diego Pablo Simeone han vencido este miércoles al Rayo Vallecano gracias a los tantos de Reinildo y Memphis para mantener la cuarta posición de LaLiga. Pero por delante los rojiblancos tienen un derbi liguero contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y la ida de las semifinales de la copa del Rey contra el Atletic Club.

Y es que el entrenador argentino optó por realizar rotaciones para el encuentro ante el Rayo de este miércoles. Simeone apostó por Ángel Corre y Memphis Depay en la delantera e hizo debutar al recién llegado Arthur Vermeeren. Y optó por dar descanso a jugadores importantes como Antoine Griezmann, Rodrigo de Paul, Samuel Lino o Koke Resurrección.

Las quejas de Simeone por los horarios

El entrenador del Atlético, Diego Pablo Simeone, expresó su enfado con la RFEF por no cambiar la fecha de la ida de las semifinales de la Copa del Rey, para el que el conjunto rojiblanco tan solo contará con tres días de descanso después del derbi liguero contra el Real Madrid.

"Me pongo en lugar del aficionado y me parece injusto y una falta de respeto. En la Federación conocían cuál iba a ser el problema y si decide que un equipo tenga dos días más que el otro para preparar el partido me parece una falta de respeto hacia nuestra afición", dijo Simeone en la sala de prensa del Metropolitano haciendo referencia al partido que disputa este viernes el Athletic ante el Mallorca.

Los rojiblancos, por su parte, se medirán el domingo al Real Madrid a lo que el entrenador argentino agregó: "Si un equipo tiene solo un día más que otro está bien, pero que uno tenga cinco días para preparar las semifinales y nosotros tres es injusto".

El partido de Copa se disputará, finalmente, el próximo miércoles 7 de febrero, pese a que el Atlético solicitó atrasarlo hasta el día 8. "Nuestra afición se merece que sus jugadores tengan días suficientes para preparar este partido tan importante", concluyó. Aunque quiso reinvindicar a sus futbolistas antes de zanjar el asunto: "Esto no quiere decir que ganemos o perdamos el partido por descansar más o menos. Es una cuestión de respeto".

El debate de El Partidazo de COPE sobre las rotaciones de Simeone

Gonzalo Miró fue rotundo con lo que debería hacer Simeone este domingo contra el Real Madrid y dijo: "A mí me ha parecido que Simeone ha jugado con fuego, aunque no se ha quemado. Yo no hubiera rotado hoy, hubiera rotado más en el derbi en el Santiago Bernabéu". A lo que Juanma Castaño respondió con incredulidad: "¿Perdona? ¿Eso tiene sentido para tí?".

Y añadía el tertuliano de 'El Partidazo de COPE' justificando su respuesta: "Yo creo que el Atlético de Madrid tiene que poner los huevos en la cesta de la Copa del Rey. El Atlético, para mí, ya no es candidato a LaLiga y, por muy bien que lo haga, el Real Madrid debe pinchar en cinco o seis partidos".

Manolo Lama, ante las explicaciones de Gonzalo Miró, le lanzó una pregunta al tertuliano: "¿Tú qué harías el domingo si el Real Madrid pierde contra el Getafe?". A lo que Gonzalo respondió: "Mi prioridad es la Copa del Rey. ¿Por qué vas a tirar el partido? Yo sacaría la 'unidad B'. Simeone dijo que iban a jugar los mejores contra el Rayo y no han jugado los mejores. Es evidente que hoy ha pensado en el siguiente partido, la alineación estaba condicionada por el derbi y por las semifinales de Copa".

Aunque Santi Cañizares matizó los posibles motivos de Simeone para rotar contra el Rayo Vallecano. "Ha dado descanso a los jugadores por acumulación de partidos y no creo que esté condicionado por la entidad del próximo rival", apuntó.

Dani Senabre, por su parte, apoyó la teoría de Gonzalo Miró y señaló: "Estoy totalmente de acuerdo. El Atlético de Madrid tiene muy lejos al líder de LaLiga y, sin embargo, tiene la Copa muy cerca a tan solo dos partidos. El partido ideal para rotar sería el del domingo, por eso Simeone ha jugado con fuego como ha comentado Gonzalo".

