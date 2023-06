La comparación entre Modric y Gundogan en el Real Madrid y el Barça: "Me hace gracia que se hable de la edad"

Este lunes ha estado protagonizado en el mundo del fútbol por dos centrocampistas que han marcado época. El Real Madrid anunciaba la oficialidad de la continuidad de Luka Modric que extraoficialmente se daba por segura tras unas semanas de dudas por la gran oferta que recibió de Arabia Saudí. Por su parte, el FC Barcelona también hacía oficial la llegada de Ilkay Gundogan, la que hace unos días se recibía con incredulidad por el hecho de que elegía el equipo culé por delante de la oferta de renovación que le ponía el Manchester City. 'El Partidazo de COPE' analizó ambas operaciones.

Audio





La noticia de Modric se ha recibido en líneas generales como una auténtica lección al fútbol, la de un futbolista que ama el escudo, con un compromiso fuera de duda y, en concreto, lanzando un mensaje directo al corazón madridista para dejar claro que antepone su ilusión por seguir jugando al máximo nivel a todo el dinero del mundo. Motivo por el que todo 'El Partidazo de COPE' le alabó. El croata mira a la Eurocopa de 2024 y sueña con una temporada de oro en el club blanco para tratar de recuperar el trono europeo con un centro del campo único a sus 36 años.

A los 32 llega Gundogan al Barça. Su fichaje también generó reacciones positivas entre los tertulianos del programa del lunes. La buena predisposición del futbolista ha sido clave, que ha renunciado a una oferta económicamente superior, aunque no tanto como la del croata, que ascendía hasta los 100 millones de euros. Su llegada no podrá ser oficial completamente hasta que la entidad azulgrana le inscriba en LaLiga. Si no lo hace, antes del primer partido oficial de la temporada, el contrato entre el club y el futbolista contempla que podrá ser rescindido unilateralmente. No hay que olvidar la situación económica culé.

La renovación de Modric y la contratación de Gundogan

Pero hay una cuestión que se pone en duda en ambas contrataciones y tiene que ver con la edad. Ese debate generó esta reacción de Gonzalo Miró durante 'El Partidazo de COPE'. En el Santiago Bernabéu, Modric es leyenda. Cuando llegue el 30 de junio de 2024 habrá acumulado 12 años en Chamartín, donde es adorado por todos, desde sus compañeros a los técnicos, de los directivos al presidente. Ha sido a Florentino Pérez al que le ha dicho una y otra vez que él no se iba a ir a Arabia Saudí, que el dinero no era importante. Tenía la posibilidad de elegir.

Audio





Una preferencia que ha seguido Gundogan en el camino hacia la ciudad condal. Ahora, se encuentra a las puertas de cumplir uno de los mayores sueños de su vida, que no es otro que vestir la camiseta del FC Barcelona, después de levantar el primer triplete de la historia del Manchester City y la tan deseada Champions League como capitán. Lo había hecho todo en el norte de Inglaterra, donde le esperaron tras esa gravísima rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha nada más llegar. En cualquier caso, hay aficionados a los que ese factor de la edad genera desconfianza tanto en el caso del alemán como el del croata.

El programa de 'El Partidazo de COPE' de este lunes 26 de junio de 2023

Joseba Larrañaga, junto a Mónica Marchante, Dani Senabre, David Sánchez, Roberto Palomar, Gonzalo Miró y Luis García, analizó en 'El Partidazo de COPE' de este lunes la situación en la que quedaría la banda izquierda del Real Madrid si finalmente termina llegando Kylian Mbappé y una supuesta rivalidad con Vinicius Júnior, además de las novedades sobre la posible llegada del francés y la desbandada en la sección de baloncesto del FC Barcelona. El programa lo cerró la sección del Km. 42 con Chema Martínez.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado