La comparación de David Sánchez con el Real Madrid - Chelsea femenino escandaliza a Juanma Castaño: "Igual"

La polémica llegó a la Women's Champions League. En El Partidazo de COPE reconocían que el arbitraje no suele tener un gran nivel en la Liga de Campeones Femenina, pero lo ocurrido esta semana en el Real Madrid - Chelsea indignó a muchos. Las blancas rescataron un punto en su debut ante el equipo inglés después de igualar desde los once metros en el segundo acto con un penalti dudoso sobre Athenea del Castillo que pudo ser fuera del área. Además, se anuló en la última jugada una diana del equipo londinense por fuera de juego posicional. David Sánchez estaba indignado.

Audio





"No recuerdo la última vez que nos perjudicaron tanto. Creo que nos han robado lo que debería haber sido un partido con un 1-3", aseguró la técnica del Chelsea, Emma Hayes, en la rueda de prensa posterior al encuentro, "vi desde el banquillo que la entrada era fuera del área". Los ecos se reprodujeron en la prensa. "¿Esta es la peor actuación arbitral de la Liga de Campeones?", titula su artículo el Daily Mail unas horas después de finalizar el partido, "el Chelsea femenino fue ‘robado’ en el Di Stefano". Los mensajes y las fotografías sobre la jugada llovieron en las redes sociales.

El Real Madrid - Chelsea

Fleming derriba a Athenea del Castillo tras una gran galopada por banda de la jugadora cántabra, pero la acción comienza fuera del área, aunque la futbolista blanca termina cayendo dentro del área. Penalti muy protestado por la bancada del Chelsea que no tuvo otra opción que acatar la decisión al no estar presente la herramienta del VAR para poder revisar la acción. Olga Carmona no falló desde los once metros para colocar las definitivas tablas. "A veces hay errores, a veces aciertos, es complicado porque también se está en la otra parte", señalaba Alberto Toril, entrenador de las merengues.

Pero no fue la única jugada. El equipo inglés se quejó por otra acción que pudo cambiar el destino del resultado. Charles cazaba un centro desde la derecha de Bright para anotar el tercero del Chelsea, pero el asistente señalaba fuera de juego por la posición de la delantera Sam Kerr, que se encontraba adelantada, pero interviene en la acción, al menos para el colegiado, ya que entiende que estorba a la defensa del Real Madrid. Todo esto merecía el comentario de David Sánchez en El Partidazo de COPE, que no podía estar muy contento.

"Igual"

"¿Estás indignado con el arbitraje al Chelsea?", le preguntó Juanma Castaño a David Sánchez: "Me parece el mangazo; o sea, lo de Ovrebo... Espero que nadie en este país vuelva a citar el nombre de Ovrebo más". La reacción del presentador no se hizo esperar: "Además, tiene la misma relevancia, una cosa es lo mismo más o menos, lo mismo un partido de la fase de grupos comparado con aquel partido...". "¿No queremos equiparar?", se pregunta el tertuliano, "para lo que nos interesa sí y para lo que no nos interesa...". "¿Pero tú has visto un mangazo de ese nivel? O sea, un penalti dos metros fuera del área...", destacó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Tom Henning Ovrebo fue un árbitro europeo que quedó marcado para siempre por un gran partido. Fueron las semifinales de la Champions League del año 2009, cuando el Chelsea recibía en casa al FC Barcelona con la ambición de pasar a la gran final. Sin embargo, un gol de Andrés Iniesta en los últimos instantes de aquel partido terminó decantando la balanza en favor de los de Pep Guardiola, que empezaban su camino hasta el ansiado sextete. Su actuación arbitral fue bastante criticada, de hecho, el mismo colegiado expuso recientemente que, "al menos", debió "haber pitado un penalti" a favor de los ingleses.