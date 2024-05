El Comité Ejecutivo del Mundial de 2030 de España habla sobre dónde se va a jugar la final: "A día de hoy"

El Mundial 2030 queda lejos, pero sigue generando polémica y noticias a su alrededor. Una de esas inquietudes la genera la sede que acogerá la final. España y Marruecos parece que se están peleando por el gran partido, algo que no pudo desmentir Fernando Sanz, miembro del Comité Ejecutivo, en El Partidazo de COPE a Juanma Castaño.

"Portugal no tiene ese estadio, no va a hacer inversiones para ampliar la capacidad de los estadios, lo que significa que Portugal no va a tener la final del mundial", señaló hace un mes el coordinador de la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para el Mundial 2030, António Laranjo. Hay uno menos en la pelea.

Será la primera cita mundialista que se lleve a cabo en tres continentes, ya que comenzará en Sudamérica jugándose en Paraguay, Argentina y Uruguay con tres partidos de inauguración que recordarán la cita de su centenario. Más tarde se trasladará a España, Portugal y Marruecos para celebrar el resto del torneo.

Marruecos pretende rivalizar con España y el remodelado Santiago Bernabéu de cara a albergar la final del Mundial 2030 con un recinto con capacidad para 115.000 espectadores, mil más que el Rungrado-Primero de Mayo, de Piongyang, considerado hasta la fecha el más grande del mundo. Ese es el nuevo estadio de Casablanca.

Faouzi Lekjaa, presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, dio por hecho que la FIFA se la adjudicará dada la inversión de casi 2.000 millones que va a realizar su país para construir el citado campo, además de remodelar otros. Además, dejó claras las intenciones que tiene el país.

Imagen del estadio que Marruecos quiere construir con 130.000 plazas para el Mundial 2030

"Esperamos vivir una final extraordinaria, que honre a todo el continente africano y a las jóvenes generaciones, en un estadio de Casablanca que será extraordinario y maravilloso", sentenció. Tratan de aprovechar la situación de inestabilidad que vive España seis meses después de la inhabilitación y dimisión de Luis Rubiales.

En este contexto se explica que España haya pasado de liderar la organización del Mundial 2030, en principio solo junto a Portugal y más tarde incluyendo y excluyendo a Ucrania en un gesto de cara a la galería, a ver cómo Marruecos, cuya inclusión en la candidatura anunció precisamente Pedro Sánchez, acapara todo el protagonismo.

La situación de bloqueo actual entre España y Marruecos tiene visos de que será resuelta por una FIFA que buscará la mayor visibilidad posible a su evento estrella ante la falta de acuerdo por parte de la dos partes. Mientras, no se descarta una intervención del mismo organismo en la RFEF.

El director de Desarrollo de Negocio Internacional de la Real Federación Española de Fútbol, Fernando Sanz, trató de responder a esta cuestión en El Partidazo de COPE, pero sus palabras a Juanma Castaño dejan las mismas dudas: "A día de hoy, ni Marruecos, ni nosotros podemos decir nada porque estamos cumplimentando esa información que te pide FIFA".

"¿Pero Marruecos quiere albergar la final?", cuestionó Juanma Castaño. Fernando Sanz no pudo ser contundente: "Entiendo yo que a lo mejor tiene ese deseo, pero vuelvo a decirte que es el mismo que tenemos nosotros. Los dos estamos en la misma situación de cumplimentar esos requisitos que te pide FIFA".