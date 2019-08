Clos Gómez, en El Partidazo de COPE: "Esta temporada seremos más rigurosos con las pérdidas de tiempo del VAR"

Carlos Clos Gómez, director del proyecto del VAR pasó este miércoles por 'El Partidazo de COPE' para pasar revista a las grandes novedades reglamentarias y las grandes novedades del VAR que aparecerán en LaLiga a partir de esta próxima temporada.

Una de las grandes novedades será el reflejar en el reglamento los criterios a la hora de pitar mano a la hora de señalar infracción con la mano: "Con las manos no ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado es que todo ha quedado reflejado en el reglamento. Antes teníamos una serie de pistas y a partir de ahora ya está en el reglamento", recordó.

El único gran criterio que se modifica es a la hora de señalar las manos de los atacantes: "Para que una mano sea sancionable debe ser deliberada, intencionada. Nos tenemos que basar en esas pistas, como la colocación o la posición del brazo. La gran novedad es que cualquier mano de un delantero con la que se ayude para marcar gol será sancionable", comentó.

En cuanto al VAR, el protocolo no experimentará cambios: "El protocolo que se verá esta temporada en LaLiga será el mismo de un Mundial o la Champions. Vamos a tratar de ser más disciplinados con las pérdidas de tiempo, a partir de ahora deberán reflejarse de forma más clara en los descuentos. Ese fue uno de nuestros grandes debes. Desde el momento en el que se lleva la mano al oído el tiempo debe ser añadido", analizó.

Una de las grandes novedades en las retransmisiones será la reptición en las retransmisiones de las decisiones objetivas: "El año pasado poníamos las repeticiones en aquellos momentos en los que se cambiaba la decisión. Este año añadiremos aquellas decisiones que sean objetivas, las enseñaremos a pesar de que el árbitro haya acertado, como puede ser un penalti fuera del área claro o un fuera de juego. Siempre serán situaciones totalmente objetivas, las mostraremos siempre que haya dudas", aseguró.

Esta temporada se seguirán ocultando las conversaciones entre el árbitro de campo y el VOR: "Son decisiones de la International Board, de la FIFA, no nos permiten enseñarlos. Son una norma suya. El año pasado lo hicimos de manera excepcional pero no se repetirá. En el 99,9% de los casos nos vendría a nosotros muy bien pero no podemos hacer nada", concluyó.