El dardo de Santi Cañizares a la diputada de Podemos que quiere prohibir jugar al fútbol en los recreos: "A ti sí que habría que prohibirte ser un cargo público"

El exfutbolista Santi Cañizares ha cargado con dureza en 'El Partidazo de COPE' contra la propuesta de prohibir el fútbol en la infancia. Cañizares considera que detrás de esta iniciativa hay gente que 'odian el fútbol' y que 'deben tener algún trauma infantil'. Para el comentarista, esta medida es un despropósito frente a los verdaderos problemas que afectan a los niños.

Las verdaderas amenazas infantiles

Cañizares ha enumerado lo que considera las 'graves amenazas que hay para la infancia hoy en día', como 'el ciberacoso', 'el bullying en la escuela', 'la obesidad infantil' o 'el aumento de casos de autismo'. En lugar de prohibir, el exportero defiende que se debería 'pedir más tiempo de recreo' para que los niños puedan 'jugar al fútbol' o practicar cualquier actividad que les permita tener 'una educación sana'.

Prohibir es el problema

El exfutbolista ha centrado su crítica en el afán de limitar las libertades individuales. 'Aquí el problema es que quieren prohibir', ha sentenciado, añadiendo: 'que dejen a la gente hacer lo que les dé la gana'. Dirigiéndose a los impulsores de la medida, Cañizares ha afirmado con contundencia: 'A ti sí que había que prohibirte, pero el ser un cargo público'.

Finalmente, ha señalado que los mayores enfrentamientos no vienen del deporte, sino de la clase política. 'Si los conflictos más grandes de este país los han generado los políticos, que nos han enfrentado a todos', ha concluido, restando importancia a las disputas en el patio del colegio para las que 'ya están los profesores'.