El cariñoso mensaje de Dani Carvajal a Pedri: "Ojalá escuche esto porque es un chico fantástico"

Dani Carvajal no quiso olvidarse de Pedri durante la entrevista que concedió este martes a El Partidazo de COPE, desde el cuartel general de la Selección Española.

En uno de los momentos de la conversación, salió el nombre de Pedri, uno de los futbolistas con más futuro de nuestro país y, seguramente, de nuestra Selección.

Pedri se lesionó a primeros de marzo, en el partido que el Barcelona jugó en San Mamés frente al Athletic. El centrocampista azulgrana se tuvo que retirar en camilla casi al término de la primera parte, después de aguantar bastantes minutos con problemas musculares. Al día siguiente, el Barcelona informó de que Pedri se produjo una lesión en el recto femoral del muslo derecho.

La mala suerte ha querido que Pedri, que a pesar de su juventud ya cuenta con varios partidos a sus espaldas con la Selección absoluta, no ha podido ponerse a las órdenes de Luis de la Fuente pese a figurar en seis de las listas del actual seleccionador.

Dani Carvajal, que ha vestido la camiseta de España en 42 ocasiones, sabe perfectamente lo que es tener que disfrutar de una carrera en la élite del fútbol interrumpida en diversos momentos por culpa de las lesiones. Por ese motivo, el lateral no tuvo el más mínimo problema en mandarle un caluroso mensaje de apoyo.

El mensaje de Carvajal a Pedri

"Ojalá escuche esto porque es un chico fantástico", deseó Dani Carvajal.

"Mandarle un abrazo muy fuerte y que esté tranquilo, que hay luz al final del túnel".

"Yo también me he lesionado, volvía y me volvía a lesionar", recordó el jugador internacional del Real Madrid.

Carvajal le aconsejó a Pedri "que intente cerrar todas las puertas de alimentación, descanso, coach, la manera de entrenar, la biomecánica y que es muy joven, le queda muchísima carrera y nos va a ayudar a todos, y que esté tranquilo, que seguro que va a salir de esto porque es muy profesional. Mandarle un abrazo fuerte y ojalá esté con nosotros en la Euro".

La lesión de Pedri preocupa y no solo en el Barcelona. De hecho, Manolo Lama comentó recientemente en El Partidazo de COPE que la lesión del jugador del Barça le genera cierto pesimismo: "Salió del campo con los ojos hinchados de llorar".