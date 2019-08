Bruno Hortelano, en El Partidazo de COPE: "Llevo ocho meses sin competir porque mi única ambición es Tokio"

El atleta español Bruno Hortelano pasó este lunes por los micrófonos de ‘El Partidazo de COPE’ para analizar lo que puede llegar a ser su actuación en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio y sus planes deportivos más cercanos, con los ojos puestos en el próximo Mundial que se disputará el próximo mes de octubre en Doha.

El atleta nacido en Australia reconoce que se quedó con la miel en los labios tras lo sucedido en Río hace tres años: “Es evidente que no será fácil luchar por las medallas en 200, pero tengo la ambición de ello. Queda un año por delante y seguro que va a ser muy interesante. Los que tenemos el sueño olímpico proyectamos nuestras ambiciones cada cuatro años", comentó.

Un sueño que hace tres años no pudo cumplir del todo: "Hace tres, me planteé este objetivo, después de Río, y más aún desde lo que pasó allí. Lo disfruté mucho pero me quedé con las ganas de poder pelear un poco más, creo que pude haberlo hecho mejor”, reconoció.

En cuanto a su estado de forma, Hortelano lleva un año sin competir, lo hizo en aquel intento personal de batir en Getafe los récords de España de 100 y 200: “Es cierto que llevo un año sin competir, desde Getafe sin competir. Pero ha sido un año muy interesante por Tokio. El plan que llevo desde hace un año es preparar alos Juegos y todo lo que haga falta en el camino para prepararme de la mejor manera posible, lo he hecho. Aunque también es cierto que he tenido que parar un tiempo por la inflamación del Aquiles que tuve, pero desde que volví sólo pienso en Tokio", dijo.

Por su parte, el próximo objetivo a corto plazo es el Mundial de Doha del próximo mes de octubre: "Renuncié a la pista cubierta para poder descansar más después del verano pasado y también porque el Mundial en esta ocasión es más tarde, es en octubre. Y en los últimos ocho meses he estado cogiendo trabajo base que voy a estar utilizando el año que viene cuando tenga que competir y me pueda clasificar a los Juegos", aseguró.

Sobre su mentalidad, Hortelano asegura que sólo compite para ganar: "En el momento de competir, lo hago siempre muy seriamente. A la hora de entrenar, mi objetivo no es ganar sino buscar mis límites y empujar lo que soy capaz de hacer. A la hora de competir, mi única ambición es ganar, la competición me eleva a otro lugar gracias a la adrenalida que aporta el tener la ambición de ganar", analizó.

Respecto al momento en el que se verá listo para competir al 100%, Hortelano asegura que le quedan aún un par de semanas: "En las próximas semanas sabré cuándo podré estar listo. En las últimas tres semanas llevo viendo bien los entrenamientos y va a depender de las sensaciones", comentó.

El atleta nacido en Australia reconoce que ahora analiza aohra mucho más sus entrenamientos que hace unos meses: "Estoy ahora con el fisio midiéndome en los entrenamientos y viendo lo que puedo hacer. Ahora mismo me veo en forma y con plenas ilusiones de volver a competir", afirmó.

Por último, con respecto a las opciones de medalla del 4 × 100, Hortelano asegura que él y sus compañeros lucharán hasta el final por ella: "No sé si hay opciones de medalla o no, lo que sí sé es que vamos a poner toda la ilusión y la ambición posible. Vamos a trabajar al máximo para luchar por ella. Tenemos serias opciones de estar en la final y a partir de ahí creo que tendremos nuestras opciones de medalla", concluyó.