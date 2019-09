La bronca entre Cañizares y el presidente de las Peñas del Valencia por defender a Marcelino

Fede Sagreras es el presidente de las Peñas del Valencia y ha reconocido en 'El Partidazo de COPE' que se ha reunido esta noche con las peñas y han decidido no hablar del tema. "Ha sido un día complicado. Es todo muy extraño pero ante todo somos la afición del Valencia y se le agradece a Marcelino todo el trabajo que nos ha dejado bueno. En las últimas semanas he notado a Marcelino extraño. Las peñas no estás contra Peter Lim".

“Ahora estoy a muerte con el entrenador que acaba de llegar. Los jugadores están apoyando a Marcelino. Si no hiberan dejado trabajar a Marcelino no hubiera estado dos años”, ha añadido Fede Sagreras.



ESCUCHA AQUÍ LA BRONCA ENTRE CAÑIZARES Y EL PRESIDENTE DE LAS PEÑAS DEL VALENCIA

��️��️ @santicanizares en @partidazocope



➡️ "El problema del valencianismo es que no distinguimos al honrado del ladrón"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/BSJ9o2lZug — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 11, 2019

“Yo no sé por qué han destituido a Marcelino, pero en los tres últimos partidos he visto a Marcelino diferente, no lo he visto como es él. Lo he visto con mala cara”. El presidente de las peñas del Valencia ha reconocido que está del lado de la decisión del club, y ha sido en este momento cuando Santi Cañizares, ex portero del Valencia y actual comentarista de COPE, ha intervenido en la conversación.

“Antes has hablado en conjunto de todas las peñas y ahora no”, ha respondido Cañizares. Y el presidente de las peñas se ha defendido diciendo la nota que pone a Marcelino: “Le doy un 8”.

Fede Sagreras, ha añadido que “si ganamos los partidos importantes que tenemos próximamente...”, y Cañizares le ha cortado diciendo: “Te pago un millón de euros si eso pasa. Durante la estancia de Marcelino ha habido una dirección deportiva donde no se inmiscuía nadie, y previo a esto en Valencia no se hablaba de fútbol, se hablaba de otras cosas. Ahora llega un entrenador que no ha hecho ningún mérito para entrenar al Valencia. El problema del valencianismo es que no distinguimos al honrado del ladrón".

��️��️ Fede Sagreras, presidente de las Peñas del @valenciacf, en @partidazocope



➡️ "Las Peñas no están contra Peter Lim"



➡️ "No valoro la destitución de Marcelino, pero si a mi jefe en mi trabajo le pongo contra la pared me echan a la calle"



➡️ "Ahora, a muerte con Celades" pic.twitter.com/Ijkor4lQIU — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 11, 2019