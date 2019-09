El Valencia hace oficial el despido de Marcelino García Toral

El Valencia ha hecho oficial, a través de su página web y redes sociales, la destitución de Marcelino García Toral como téncnico del club che. Tras la reunión entre Anil Murthy y Peter Lim este martes en Singapur, el presidente valencianista ha regresado a comunicar la decisión del mandatario chino.

Como ha podido saber Deportes COPE Valencia, el sustituto de Marcelino será el ex ayudante de Lopetegui en el Real Madrid y la Selección, Albert Celades.

El técnico catalán llegó a primera hora de la tarde de este miércoles a las oficinas del Valencia, club que este miércoles anunció la destitución del asturiano Marcelino García Toral del cargo, sin explicar las razones ni anunciar su sustituto.

Celades se trasladó en AVE desde Madrid a València y en la estación Joaquín Sorolla le esperaba un empleado del club, que le trasladó a las oficinas.

El ex seleccionador sub 21 no quiso hacer declaraciones aunque emplazó a los medios de comunicación allí presentes a charlar posteriormente, pero indicó que estaba contento y preparado para dirigir una plantilla de Liga de Campeones.