Borja Iglesias, en El Partidazo de COPE: "Prefiero que el Sevilla no pase a la final de la Europa League"

Borja Iglesias ha cerrado la victoria del Betis contra el Rayo Vallecano marcando el tercer gol, tras un gran pase de Joaquín. Y tras el encuentro el delantero verdiblanco ha pasado por los micrófonos de El Partidazo de COPE. "Es mi gol número 13, pero no soy supersticioso", ha empezado comentando con Juanma Castaño.

Borja ha alabado a su compañero Joaquín que anunció su retirada del fútbol a final de temporada. "Coincido poco con el sobre el campo y es el que más asistencias me ha dado", afirma entre risas y confiesa que le dice a la leyenda verdiblanca "no te vayas".

"Creo que tiene sentimientos encontrados porque se encuentra bien y entrena bien. Todos los días le digo que no se vaya". Y reconoce que no cree que reciban muy bien a su compañero en el derbi sevillano: "No creo que le reciban muy bien el fin de semana en el Sánchez Pizjuán, pero se merece el reconocimiento pese a la rivalidad".

Y ante la pregunta de Juanma Castaño sobre si quiere que el Sevilla juegue la final de la Europa League, Borja Iglesias dice: "prefiero que no pase".