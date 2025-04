Borja Iglesias, en El Partidazo de COPE: "Estoy en el mejor momento de mi vida"

Juanma Castaño entrevistó a Borja Iglesias después de la victoria del Celta contra el Villarreal 3-0, que deja a los gallegos en puestos de Europa League y cerca de la quinta posición, que este año también da acceso a la Champions League. El delantero fue el autor de uno de los goles y mantiene su gran racha después de los tres que le marcó al Barcelona el pasado sábado en la derrota de los gallegos en Montjuic.

EFE VIGO (PONTEVEDRA), 23/04/2025.- El delantero del Celta de Vigo Borja Iglesias (i) marca su gol, segundo del equipo gallego, en el partido de LaLiga entre el Celta de Vigo y el Villarreal CF, este miércoles en el estadio de Balaídos, en Vigo. EFE / Salvador Sas

Borja Iglesias elogió a su entrenador Claudio Giráldez tras la victoria: “Desde la primera conversación antes de la pretemporada, acabé pensando 'Me ha revuelto por dentro, me ha agitado'. Estaba desencantado del fútbol y he vuelto a conectar gracias a él. También me ayudó la etapa en Alemania con Xabi Alonso. Estoy en el mejor momento de mi vida”. Destacó de él su forma de ser y lo clave que ha sido para su mejoría: "En muchas cosas estamos muy cerca, en la idea de juego encajamos muy bien. Me ha hecho volver a entender el fútbol de muchas maneras que nunca había vivido o que llevaba muchos años sin vivir. El día a día disfruto mucho".

Borja reconoció lo duro que fue marcarle un 'hat trick' al Barcelona y perder el partido: "Estuve jodido. Con perspectiva le das valor a lo que ha pasado pero tenía ganas de ganar allí". Sobre su futuro, dijo que no sabe qué pasará a final de temporada: “Yo tengo contrato en el Betis, me queda un año más y no hay opción de compra. En principio vuelto al Betis y no sé qué pasará”.

Además, el delantero del Celta denunció los insultos homófobos que recibió tras ese partido ante el Barcelona en redes sociales: “Durante algunos momentos de mi vida he pensado dejar las redes. Tengo gente que me ayuda a gestionar la frustración que te provoca estos mensajes. Pero pienso como tú, si dejo de estar han conseguido lo que querían. Una pelea siempre me ha gustado un poco y ahora no me siento muy incómodo. Hay que ser consciente de la cantidad de odio que hay. En redes, el gran problema es que hay mucho anonimato. Me da miedo porque uno era profesor de Primaria. Tenemos que ser cuidadosos con los mensajes que damos porque recibir eso te marca”.

Mensaje homófobo que denuncia Borja Iglesias en redes sociales

Por último, elogió también al entrenador del Bayer Xabi Alonso, con el que coincidió la pasada temporada: “A nivel entrenador me parece maravilloso. Tiene muchísimas virtudes, con capacidad de llegar al jugador, dar un mensaje constructivo, es buenísimo a nivel táctico y es un tío de puta madre. Le tengo mucho cariño y mucho aprecio y le agradezco la oportunidad que me dio".