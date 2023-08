Beatriz Álvarez, en El Partidazo de COPE: "Rubiales me dijo que delegara y me dedicara a ser madre"

Este miércoles Beatriz Álvarez, Presidenta de LaLiga F, ha pasado por los micrófonos de El Partidazo de COPE, después de que la Liga Profesional de Fútbol Femenino emitiese un comunicado a través del cual denuncia ante el CSD a Luis Rubiales por lo ocurrido el pasado domingo 20 de agosto en la Final de la Copa del Mundo Femenina. El Presidente de la Real Federación Española de Fútbol agarró la cara de la jugadora de la selección Jenni Hermoso, dándole un beso en los labios, lo que ha creado mucha controversia.

La Presidenta ha asegurado a Juanma Castaño que no ha habido ninguna duda a la hora de denunciar a Rubiales: "Tenemos que liderar y creo que somos los primeros que tenemos que abanderar este camino y no permitir este tipo de actitudes inadmisibles que perjudican la marca España". "A nivel social, esperábamos que tuviese dignidad y dimitiera", añadió.

"Que un jefe coja a una jugadora y le bese es inadmisible, pero no solo eso, también sus actitudes en el palco y sus declaraciones posteriores tras ser juzgado por la gente. No se puede tolerar". Ante la decisión de dimitir del Presidente de la RFEF, admitió que "la dimisión no va a ocurrir, esa idea no se le pasa por la cabeza a pesar de que el Gobierno y la Casa Real se lo hayan pedido", y ha confirmado que el Gobierno "tiene el mecanismo legal para que eleven el tema al Tribunal Administrativo del Deporte".

Acerca del acto en sí que ha provocado todo este revuelo, ha asegurado que "no hemos visto algo espontáneo fruto de la emoción. Es una actitud habitual de Rubiales. Esa violencia gestual. Las que hemos lidiado en reuniones con él, sabemos que es una persona chulesca, con tono agresivo. Por eso no nos sorprende".

Un ejemplo que la Presidenta de LaLiga F ha puesto es del momento que vivió después de ser madre: "Acababa de ser madre y le pedí hacer la reunión por videoconferencia. En un correo escrito me dijo que debía delegar de mi puesto de trabajo y dedicarme a ser madre, que es lo que debía hacer. Yo lo denuncié".

Además, confesó que le contó lo ocurrido al Secretario de Estado del momento, José Manuel Franco, asegurando que él "pensó que era lamentable ese correo, pero quería apartarlo". "Esta actitud de Rubiales no es espontánea, sino que viene de tiempo atrás. Este señor no puede volver a ser presidente, sería una derrota para el país y para el Gobierno", dijo a Juanma Castaño.

"Es una persona impulsiva. Le sale natural elevarte la mano, el dedo... gestos violentos". Además, respecto a la Asamblea General Extraordinaria convocada para este viernes a las 12:00 horas, añadió que "son una pantomima absoluta. Las votaciones son a mano alzada con catulinas de colores. La forma de actuar que no es para nada democrática".

Por último, cerró la entrevista hablando de la posible sanción de seis meses de inhabilitación a Rubiales, a lo que Beatriz ha confesado que quiere creer que todo es un montaje, "que no es real".