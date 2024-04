El polémico gol fantasma de Lamine Yamal en el Clásico que deja en evidencia un problema de LaLiga

Real Madrid y Barcelona se enfrentaban este domingo en el Santiago Bernabéu en la 32ª jornada de LaLiga. Un duelo clave por el título al que llegaban separados por 8 puntos en la tabla y tras una semana europea en la que los blancos habían saboreado las mieles de la felicidad tras su pase en los penaltis en el Etihad Stadium ante el Manchester City y los azulgranas vivieron la cara más amarga tras perder 1-4 en casa con el PSG y caer eliminados.

La polémica jugada

Y como todos los Clásicos la polémica no ha podido faltar. Al margen del penalti de Cubarsí a Lucas Vázquez, que el Barcelona ha protestado mucho, la jugada del partido ha tenido lugar en el minuto 29 a la salida de un córner. Tras un saque de esquina de Raphinha, Lamine Yamal tocaba la pelota de tacón en el primer palo y Lunin la atrapaba sobre la línea de gol.

Los futbolistas azulgranas pedían que el balón había entrado en la portería, los del Real Madrid decían que no y Soto Grado tenía que recurrir al VAR donde después de unos minutos decían que la pelota no había traspasado por completo la línea de gol y señalaban córner. Pero: ¿entró todo el balón? Es imposible saberlo al 100% porque en la mejor toma Lunin tapa con su cuerpo el esférico y la cámara que muestra la jugada desde la banda no está totalmente alineada con la línea de fondo y la portería, si no un poco por detrás.

Lunin atrapa la pelota tras el toque de tacón de Lamine Yamal en el saque de esquina.





En España no hay tecnología de gol

El problema viene dado porque en España no existe la tecnología de gol. En otros países como Inglaterra, Alemania o Italia, en la Champions League y en los grandes torneos de selecciones se colocan unas cámaras calibradas tras la portería que determinan si la pelota ha traspasado por completo o no la línea de gol. Si es así el árbitro recibe una vibración en su reloj y concede el tanto.

Qué dice el equipo de Tiempo de Juego

Según ha contado Paco González, LaLiga le da un dinero a la RFEF todos los años para gastarse. Sin embargo, el CTA cada campaña le devuelve a la patronal cerca de 4 millones de euros que no se los ha gastado. Implementar la tecnología de gol en España costaría entre 4 y 5 millones de euros, aunque como aquí hay muchos estadios que ya están preparados, sería algo más barato. Todos los equipos que juegan o han jugado Champions League ya lo tienen en sus terrenos de juego.

Lunin intenta atrapar el taconazo de Lamine Yamal





Para los comentaristas de Tiempo de Juego, la jugada ha dejado sus dudas. Manolo Lama aseguraba que para él si era gol porque "cuando Lunin despeja la pelota está bota sobre la línea". Por el contrario, el experto abitral Mateu Lahoz decía que, en su opinión, la circunferencia entera no traspasaba la cal. Paco González era mas dudoso sobre la jugada y apuntaba que para él "es imposible saber si la pelota ha entrado o no. Se guían por una cámara que está justo encima de la línea de fondo, pero la tapa el cuerpo de Lunin". Una jugada complicada que podría provocar un cambio en el fútbol español.

Canal de Whatsapp de Tiempo de Juego o El Partidazo de COPE

