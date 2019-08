Bale no tiene ninguna oferta, ni la espera; el Madrid, expectante por Pogba; Neymar no es prioridad

El Real Madrid sigue trabajando el capítulo de salidad.

En cuanto a Bale, no tiene ninguna oferta ni la espera, según ha informado Arancha Rodríguez. Ninguna oferta de la Premier, ni del Bayern, que también se había hablado. La intención del futbolista es esperar a que se abra el mercado en China otra vez para invierno. No le importaría estar en Madrid este tiempo aunque, como apunta Miguel Ángel Díaz, la opinión de Zidane sobre él no cambiará y sería el último jugador de la plantilla.

Sobre James, como se viene contando en la Cadena COPE, el Real Madrid no va a regalar al futbolista y han tasado al jugador en 50 millones de euros. El que más ha apostado por él ha sido el Nápoles, pero el Atlético también puso interés en él, pero sin llegar a esa cantidad. La última opción del Madrid es vendérselo al equipo rojiblanco, pesero si es el único que llega a esa cantidad, lo venderán.

También está en la rampa de salida Mariano. El jugador maneja dos ofertas. Una del Mónaco, pero no se concretó. También está el interés de la Roma, pero no llega a la alta la cantidad de la ficha.

En las últimas horas, nuestro compañero Josep Pedrerol informaba que Valladolid será el destino de Kubo. Desde la Cadena COPE hemos podido saber que Ronaldo había pedido la cesión o bien de Rodrygo o bien la de Kubo.

En relación al capítulo de llegadas, el Real Madrid sigue trabajando por Pogba y están expectantes en cuanto al último día de mercado en la Premier. Quieren desde el club blanco que se rebaje las pretenciones de los 180 millones de euros, a los 120-130 millones de euros.

En Inglaterra han publicado este miércoles que Eriksen, que era una de las opciones como sustituto de Pogba en el United, prefiere ir al Real Madrid, y por tanto esa opción para el Manchester está parada.

En resumen. La prioridad del Real Madrid es Pogba ya que es la petición de Zidane. Si mañana se cierra el mercado y no hay noticia de Pogba, a lo mejor el Madrid contempla otros escenarios como puede ser la de Neymar, pero según informa Arancha, hoy Neymar no es una opción.