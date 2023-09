Así cambia un fichaje del Barça el tener excedido el límite salarial: "Tendrá que esperar"

LaLiga presentó este jueves la capacidad de todos los equipos para saber cuanto se pueden gastar en la formación de plantilla. El famoso Límite de Coste de Plantilla Deportiva centró casi todas las miradas en el FC Barcelona. Los culés han sufrido una caída desde los 648 millones el pasado febrero a los 270 en este mes de septiembre para la temporada 2023/2024, una cuestión que llamó la atención a Juanma Castaño. La reducción se explica por los menores ingresos y ahorros del club, por las pérdidas en el negocio operativo, las secciones y las pérdidas diferidas del Covid, aunque repercutirá en el próximo mercado.

Todos entendemos que, como su propio nombre indica, el límite salarial es un límite al gasto de los clubes, aunque el Barça todavía gasta más de lo que marca esa cifra, como explicaba Isaac Fouto en 'El Partidazo de COPE'. Pero no sólo computan en él los gastos en traspasos y sueldos de fichajes, sino que en él se incluyen todos los gastos que conlleva un club durante una temporada. Según la propia Liga, dentro del límite salarial se incluyen los "salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas acordadas en los contratos, los gastos de adquisición de futbolistas, comisiones para agentes y amortizaciones".

Tebas apuntó que "el Barça, pese a que no haya llegado al límite salarial, ha realizado un esfuerzo tremendo": "Hay que reconocerlo. No se trata de un negocio a pérdidas, pero siempre aparecen cosas que no están previstas". Sin citarlo, aludió al impago de 40 millones de Libero Football Finance por hacerse con una participación de Barça Studios, lo que obligó a Joan Laporta a avalar por valor de 20 millones, aportando además de otros 20 en pagarés sobre los ingresos futuros. La comparación que destacaban en 'El Partidazo de COPE' con el Real Madrid es sangrante, que cuenta con 727 millones.

El problema en el mercado de fichajes

Como el Barça está excedido respecto a su masa salarial (404 millones), no podrá acogerse aún a la regla 1/1 para fichar sino a la del 50%. Es por lo que el club azulgrana se verá más limitado de cara al próximo mercado invernal, como destacaba Helena Condis. A no ser que genere ingresos, ya sea a través de venta de activos, patrocinios o de más reducción salarial, tendrá problemas para hacer operaciones previstas. Entre estas están la renovación de Xavi Hernández hasta 2025 y un fichaje que la afición espera con muchas ganas. Así va a afectar a esta cuestión el límite salarial que le ha impuesto LaLiga.

Dicho esto, aunque el límite salarial sea una auditoría de las cuentas de los clubes por parte de LaLiga, son los propios equipos los que proponen a la patronal este límite según el presupuesto que hayan aprobado esa temporada. Además, hay clubes que no agotan este límite salarial en su totalidad. Un caso destacado es el Real Madrid, que pese a ser uno de los habituales en cuanto a fichajes galácticos, no suele nunca llegar a alcanzar o superar este techo de gasto.

