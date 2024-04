La 'arenga' de Muniain a sus compañeros tras la celebración en la Gabarra: "Gallos de noche, gallos de día"

Bilbao vivió otro día grande este jueves en su historia reciente gracias al millón de aficionados que salieron a celebrar el paso de la Gabarra con la plantilla y cuerpo técnico del Athletic Club y la Copa del Rey conquistada el pasado sábado en la final frente al Mallorca.

La ciudad llevaba 40 años sin celebrar un título grande, y lo ha hecho en compañía del mejor de los ambientes posibles, con un tiempo espectacular y una fiesta que les ha llevado a coronar el Ayuntamiento de la capital, donde han ofrecido el trofeo a los miles de aficionados que no han querido perderse el 'show', micrófono en mano, que ha dirigido, como buen capitán, Iker Muniain.

Después de entrenar en San Mamés para preparar el partido el domingo en 'La Catedral' frente al Villarreal, el programa de actos comenzó con una comida en el Real Club Marítimo del Abra de Las Arenas, punto de partida de la travesía.



El paso bajo el Puente de Bizkaia, monumento Patrimonio de la Humanidad que une Portugalete y Getxo, ha ofrecido la primera gran estampa con ambas márgenes repletas de gente vitoreando a los campeones y una flota de más de 150 embarcaciones formando un vistoso séquito.

Iker Muniain, con el torso desnudo, subido en la Gabarra por la Ría de Bilbao. EFE



Ya a la entrada de Bilbao, a la altura de Olabeaga, el número de personas se fue multiplicando y frente a San Mamés llegó quizás el momento más emotivo del trayecto con el homenaje a las pasadas generaciones de seguidores del Athletic lanzando pétalos de rosas a la Ría en recuerdo de los ausentes.



Mas adelante, ya en el tramo final, la comitiva ofreció otra de las grandes fotografías del día al transitar junto al Museo Guggenheim, el símbolo del nuevo Bilbao, con cada metro cuadrado repleto de personas ovacionando a los leones.



Casi tres horas después de zarpar, con algo de retraso sobre el horario previsto, la gabarra atracó junto al Ayuntamiento, donde se produjo la mayor concentración del día, con muchas personas ocupando la zona desde la madrugada.

Muniain, en El Partidazo de COPE: "Quiero dejar huella"

Después, en torno a las doce de la medianoche, Muniain todavía tenía voz, ánimo y fuerza para atender, en directo a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.

El capitán revivió con mucha emoción como fue el paso de la Gabarra por la Ría, los momentos más emocionantes de una jornada "que no tiene nombre, que nos quedará para siempre en la memoria" y que ha superado todo lo imaginable: "Te cuentan, te imaginas, ves vídeos... Pero verlo desde que te montas en la Gabarra, ni sé la de gente que ha habido, más de un millón de personas, ha sido una locura", resumía.

Es el capitán, aunque no es el jugador que más juega. Aún así, él sabe que su misión trasciende lo meramente futbolístico: "Llevo muchos años en esto, y estuve aprendiendo de todos los capitanes con los que he estado y lo más bonito sería que me recordaran por la huella que dejo, transmitir este sentimiento que ha ido de generación y generación".

De Marcos, Muniain, Raúl García, Iñaki Williams y Lekue posan con la Copa del Rey en el balcón del Ayuntamiento de Bilbao.EFE





Después de una intensa semana de celebraciones a costa de la Copa del Rey, este domingo, el equipo se cita en San Mamés ante su afición para jugar partido de Liga frente al Villarreal. Muniain advierte: nada de llegar cansados. "Mañana (viernes), como animales a entrenar. Gallos de noche, gallos de día. Y el domingo, a competir como animales en San Mamés".