Arbeloa prepara una alineación sin Camavinga para la remontada en Múnich

El Real Madrid afronta una semana decisiva con la mente puesta en la remontada contra el Bayern de Múnich. Según ha desvelado Miguel Ángel Díaz en 'El Partidazo de COPE', el entrenador Álvaro Arbeloa ya trabaja en una estrategia para darle la vuelta al 1-2 de la ida en los cuartos de final de la Champions League.

EFE Álvaro Arbeloa, durante la rueda de prensa previa al partido ante el Girona en el Bernabéu.

camavinga no sería titular

La primer misión del entrenador del Real Madrid es intentar conseguir suplir la baja del Tchouameni, sancionado tras ver una amarilla que acarreaba suspensión. Miguel Ángel Díaz ha informado que "Camavinga fue examinado el otro día contra el Girona y no paso el examen y parece que Fede Valverde será el que juegue por dentro en Múnich". Además el periodista de la Cadena COPE asegura que "Bellignham va a ser titular seguro".

Además, el plan pasa por asumir riesgos y presionar alto para ahogar la salida de balón del Bayern. "La consigna es clara: morir matando", habría transmitido el técnico a la plantilla, dejando claro que no hay margen para la especulación en el crucial duelo de vuelta.

La consigna es clara: morir matando" Miguel Ángel Díaz

Vinicius, el arma principal

El brasileño Vinicius Jr. se perfila como la piedra angular del plan de remontada. Arbeloa ha diseñado un sistema para explotar su velocidad y desborde en el uno contra uno, convirtiéndolo en el principal foco de las jugadas de ataque del equipo blanco.

La idea es buscar constantemente al extremo brasileño para que genere superioridad. "Arbeloa quiere balones rápidos a la espalda de la defensa", señaló Miguel Ángel Díaz en el programa dirigido por Juanma Castaño. Esta instrucción táctica busca desestabilizar la zaga alemana.

Arbeloa quiere balones rápidos a la espalda de la defensa"

Con este plan de choque, el Real Madrid viajará a Múnich con la convicción de que la clasificación para semifinales es posible. La estrategia, desvelada en los micrófonos de la Cadena COPE, demuestra la ambición de un equipo que se niega a dar por perdida la eliminatoria y que apelará a la épica para seguir vivo en su competición fetiche.