La apuesta de David Sánchez con la que no se atreve Juanma Castaño: "¿Cuál es mi cámara?"

Entre tanto pesimismo por la actual marcha del Barcelona, que parece haber culminado con el anuncio de su entrenador Xavi Hernández de abandonar el club al término de la presente temporada, siempre hay voces que se agarran a un giro de acontecimientos y que, de alguna forma, llaman a vivir con cierto optimismo lo que queda de aquí al próximo mes de junio.

Uno de ellos es Toni Freixa. El ex directivo, comentarista habitual sobre asuntos del Barça en El Partidazo de COPE, no cree a Xavi cuando dijo tajante, en la rueda de prensa del sábado, que incluso ganando la Liga de Campeones, se iría.





"La respuesta era la que correspondía ser así en ese momento", explicó un Freixa que comparó la mala trayectoria en Liga del presente Barça con la mala trayectoria en Liga del Real Madrid que acabó ganando su 'Séptima' Champions frente a la Juventus con un histórico gol de Mijatovic: "Imagínate", propuso Freixa, "una temporada muy mala en la que fue pasando rondas hasta que le ganó a la Juventus por 1-0. Pero podría suceder. Los jugadores podrían coger confianza, pasar rondas, ¿por qué no? ¿Realmente estamos pensando que si Xavi gana la Champions se va a ir?", reflexionó con tono optimista.

En ese preciso momento del Tiempo de Opinión, entró en liza David Sánchez con un contundente pronóstico.

David Sánchez, claro y conciso sobre el Barça y la Champions

La primera reacción al giro de David Sánchez fue Juanma Castaño: "No me atrevo a hacer esas cosas. No quiero ser carne viral de mirar a cámara y decirlo. No soy capaz", insistió el director de El Partidazo de COPE, ante el suspense que creaba el propio David para dejar constancia de su mensaje: "¿Cuál es mi cámara?"

David cree que "es más fácil que Hernández Maeso deje de pegar picotazos a que el Barça gane la Liga de Campeones. Imposible. Ni una opción".

Y para darle más consistencia a su apuesta, Helena Condis pidió sumar una promesa: "¿Y qué harías si el Barça gana la Champions?". La propuesta no le amedrentó: "Lo que queráis". Su mano ancha para asumir las consecuencias de su decisión dio paso a una serie de retos e ideas que no fueron del agrado de todos los presentes: "¡Qué desagradables!"

Los mensajes desde el club

Tanto Xavi Hernández como Joan Laporta mantienen la esperanza de que la temporada se enderece.

El todavía técnico del Barça reconoció en la rueda de prensa del pasado sábado que el club todavía puede hacer cosas interesantes: "Tengo la sensación de que hago lo correcto, de actuar con sentido común. La dinámica es muy negativa, muchas veces no tengo explicación. Hay que cambiar la dinámica. Hace falta un cambio de rumbo, hoy me recordáis los dos títulos, ahora empezáis a valorar que se han hecho bien las cosas", dijo.

Xavi Hernández levanta la Liga de Campeones ganada por el Barcelona en la final de 2015. CORDONPRESS





"El club me tendrá para lo que necesite, yo seré una solución para el equipo, pero ahora la solución siendo coherente, es que yo deje el banquillo", añadió.

Por su parte, el presidente Laporta quiso hacer énfasis en las dos competiciones en las que el Barcelona aún se mantiene con vida. "La Liga está difícil, pero evidentemente no está perdida, y se ha de luchar para quedar lo mejor posible, pero sobre todo lo que tenemos que intentar es ganar la Champions", dijo un Laporta que, para ello, pidió "la máxima unión del barcelonismo".

El Nápoles será el primer rival del Barcelona una vez superada la fase de grupos de la Liga de Campeones. El partido de ida de los octavos de final se disputa el 21 de febrero en Italia, mientras que la vuelta se juega el 12 de marzo en Montjuic.