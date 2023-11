Antonio Lobato, expectante ante el Gran Premio de Las Vegas: "No soy un purista estricto"

La Fórmula Uno está de estreno y será el próximo 17 de noviembre en Las Vegas. La realidad es que esta ciudad ya ha visto un Gran Premio de la categoría reina del motor (1981), pero será la primera vez que lo haga durante el horario nocturno. Este premio ha supuesto el tercer circuito americano oficial y se suma al de Miami y al Circuito de las Américas.

El Gran Premio de Las Vegas ha traído mucha polémica en la semana previa de su celebración. La primera tiene que ver con la temperatura. Noviembre no es un mes especialmente cálido y si a eso le sumas correr durante la noche, las temperaturas serán todavía más bajas. Este será un problema con el que tendrán que lidiar todos los pilotos y equipos de la parrilla, que tendrán que estudiar como conservar y calentar los neumáticos durante la carrera en la ciudad de la noche.

Es muy probable que la temperatura del aire descienda por debajo de los 10ºC en todas las sesiones. La característica principal de este circuito es la cantidad y lo larga que son las rectas. Esta longitud permite que el aire enfríe los neumáticos por su alto tiempo de exposición y la escasez de curvas que caliente el neumático. Para prepararse, Pirelli ha buscado la colaboración de la FIA, del propio campeonato y todos los equipos. Pirelli ha decidido presentar para Las Vegas sus tres grados más blandos de neumáticos, además de exigir altas presiones, lo que añadirá algo de rigidez a los flancos para hacerlos más propensos a la sensación de movimiento y evitar que se enfríen con tanta facilidad.

CRÍTICAS AL NUEVO TRAZADO DE LAS VEGAS

El holandés Max Verstappen de Red Bull Racing celebra el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 | EFE





Las palabras más llamativas sobre este circuito han sido las del tricampeón de mundo de Fórmula Uno, Max Verstappen. El holandés suma 17 victorias en una misma temporada y buscará ampliar este número a 19 en los dos premios que quedan por disputar.

Verstappen ha asegurado que este circuito "no le entusiasma" y piensa que en este Gran Premio no se ha priorizado la carrera: “En primer lugar, estamos allí más para el espectáculo que para la carrera en sí, mirando el diseño del circuito”. Además, el piloto de Red Bull añadió que este circuito es nuevo para todos y que no hay muchos datos sobre el trazado: “Va a ser muy diferente a Brasil; temperaturas muy bajas y, por supuesto, de noche. No tenemos experiencia allí. No conocemos el agarre de la pista, es todo nuevo, así que tal vez dé algunas sorpresas”.

Nuevos pianos del Gran Premio de Las Vegas | EFE





Otra de las voces críticas con este Gran Premio ha sido el exjefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone. El inglés ha dicho "que no tienen muchas ganas" de ver este Gran Premio por un motivo similar al que ha explicado Verstappen. Ecclestone también cree que se está priorizando el espectáculo a lo realmente importante, la competición. Ante las imágenes de Liberty Media, que mostraron al mundo una foto de los nuevos pianos del circuito (con la simbología de la baraja de póker), Ecclestone ha sido tajante y lo ha definido como una gran estupidez.

FERNANDO ALONSO, HOMBRE DEL AÑO 2023 PARA LA REVISTA ESTADOUNIDENSE GQ

El doble campeón del mundo ha sido nombrado por la revista GQ como el hombre del año 2023. A sus 42 de años, el piloto asturiano ha conseguido algo inimaginable al principio de temporada. Son 8, los podios que ha conseguido y esta cifra puede aumentar en los dos últimos circuitos que quedan por disputar: Las Vegas y Abu Dabi.

El español Fernando Alonso celebra su tercer puesto en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 | EFE





El Aston Martin parece llegar a punto para el tercer circuito americano. Tras dos abandonos consecutivos, la escudería inglesa se enfrentó a una dura prueba en Brasil y lo cierto es que aprobó con nota. Aunque si no fuera por el nivel de su piloto principal, Fernando Alonso, seguramente no podría haberse subido al podio. El español afirmó que "ganar es la gasolina que necesita un deportista para seguir compitiendo" y sentenció que su prioridad a corto plazo es intentar conseguir su tercer mundial de Fórmula Uno.

El asturiano sorprendió con otra declaración en la que aseguró que después de su vuelta a la categoría reina, le gustaría volver a competir en algo que ya probó en su momento, el Dakar: "Cuando acabe la F1, me encantaría volver al Dakar. Intentar ganar un rally Dakar sería un objetivo claro en mi carrera, me completaría, me haría feliz y creo que dejaría un legado casi sin precedentes. Ganar en la Fórmula 1, en la Resistencia y en los rallyes sería completar el círculo de un piloto de carreras".

HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE LAS VEGAS

Recuerda que puedes seguir la retransmisión en directo de la carrera del Gran Premio de Las Vegas, con la apasionante narración de Carlos Miquel a partir de las siete de la mañana en Tiempo de Juego.

- VIERNES: LIBRES 1 (5:30 horas) y LIBRES 2 (9:00 HORAS)

- SÁBADO: LIBRES 3 (5:30 horas) y CLASIFICACIÓN (9:30 horas)

- DOMINGO: CARRERA (7:00 horas)