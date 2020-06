Ángel Haro, en El Partidazo de COPE: "Agradezco el cariño de la afición, pero les ruego que se queden en casa"

El jueves día 12 regresa el fútbol de Primera División con el derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla. 24 horas antes de ese partido, Ángel Haro, presidente del Betis, ha atendido a los micrófonos de El Partidazo de COPE para valorar cómo va a ser este derbi sin aficionados. “Se agradece las muestras de afecto de los aficionados, pero en esta situación les ruego que se queden en casa”, ha asegurado.

Un partido que, sin duda, será muy intenso a pesar de que no habrá público en las gradas. “He visto que los jugadores han llegado con muchas ganas, me da la impresión de que vamos a salir muy concentrados”, ha indicado el presidente del Betis.

��⚪ Ángel Haro, presidente del @RealBetis, en @partidazocope



�� "Tengo los nervios típicos de antes de un partido"



�� "Mañana no habrá comida de directivas"



���� "La afición debe quedarse en casa"



�� "Llevo muchos test, no me he hecho tantos en la vida"



�� #PartidazoCOPEpic.twitter.com/VjRfueza0Y