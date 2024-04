Ángel García habla del futuro de Rafa Nadal tras su renuncia a Montecarlo: "Que no le retire nadie"

Este jueves, Rafa Nadal confirmó en redes sociales que no competiría en el torneo de Montecarlo que comienza este fin de semana debido a los problemas físicos que le acompañan desde que comenzó 2024. El tenista español publicó un vídeo entrenando, acompañado de un texto en el que reconoce que será baja porque "simplemente mi cuerpo no me deja". Su explicación completa es:

"¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja"

"Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo", añade Rafael Nadal.





"No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren. Un abrazo fuerte a todos y ¡gracias por el cariño y apoyo siempre!".

Rafa Nadal tenía previsto volver en el Masters 1.000 de Montecarlo, que se jugará desde el 7 al 14 de abril y que ha ganado en once ocasiones, la última en 2018 y con el que iba a iniciar su retorno al circuito. El torneo de Barcelona y el Masters 1.000 de Madrid son los que figuran a continuación en el calendario de la temporada y que cuentan con la presencia del español, que tiene fijados sus grandes objetivos en Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿Es el final de la carrera de Rafa Nadal?

El especialista de tenis en la Cadena COPE, Ángel García, ya dijo a principio de semana en El Partidazo de COPE que era muy extraño que Nadal no hubiera confirmado su presencia en el torneo de Montecarlo. Una vez que el tenista mallorquín ha confirmado su ausencia, Ángel ha contado que el problema que tiene es más mental que fisico y una falta de confianza después de estar tantos meses sin poder competir debido a la lesión. Su equipo le está apoyando en esta difícil decisión y están esperando a que haga 'click' su cabeza- Aemás, el vídeo del comunicado en el que sale entrenando es para decirle a los agoreros que cree que lo va a conseguir y que le den tiempo. Esto significa que no hay que retirar a Rafa Nadal. Él lo que quiere es, no solo jugar, sino competir.

Este jueves, Nadal confirmó que no estará en Montecarlo pero el vídeo que ha subido entrenando con normalidad demuestra que no es un problema físico el que le ha hecho tomar esta decisión tan dura en uno de sus torneos favoritos y que ha ganado hasta en once ocasiones.





Es muy posible que este año sea el último de Rafa Nadal en la máxima competición, como le reconoció a Juanma Castaño en la entrevista en El Partidazo de COPE. "Hemos sido muy pesados con el tema que nunca te has imaginado tu final, que nunca has dibujado en tu cabeza, dónde y cómo te quieres despedir, dónde y cómo quieres decir hasta siempre", cuestionaba Ángel García durante la entrevista, "¿en la cabeza de Rafa Nadal está su despedida ideal?". "Sí, claro está", respondía el manacorí. "¿Cuál es la idea?", repreguntaba.

Un intento en vano: "No te lo voy a decir". El periodista quería decir cuál era su pensamiento, pero no le dejaba. "Guárdala, dila después, cuando no esté", le pedía Rafa Nadal a Ángel García. El periodista después revelaba que su idea es que el deseo del tenista es decir adiós en los Juegos Olímpicos de París 2024 con una medalla.





